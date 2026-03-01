قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أعنف ضربة.. صاروخ إيراني يخترق ملجأ ويؤدي لمقتـ.ل 8 إسرائيليين
مجلس النواب يوافق على إعفاء العقارات غير المحصورة من الضريبة السابقة
«نور عيني راحت مني» .. تفاصيل صادمة في تحقيقات مقتـ.ـل عروس بورسعيد
منافس مصر.. رئيس الاتحاد الإيراني: مشاركة منتخب إيران في كأس العالم صعبة
أحمد أبو الغيط يدين الاعتداءات الإيرانية على ميناء الدقم وناقلة نفط قبالة سواحل سلطنة عمان
أعيد التشهد الأخير مرة أخرى لإزالة الشك.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
«وللنساء نصيب» يكشف عن تفاصيل حياة السيدة «صفية بنت حيي بن أخطب» رضي الله عنها | فيديو
4 قتلى ونحو 20 مصابا.. صاروخ إيراني يصيب ملجأ إسرائيليا بشكل مباشر ببيت شيمش
لاريجاني: سنقصف القواعد التي تستهدف بلادنا في المنطقة ونعتبرها أراضي أمريكية
الحكومة: التعليم والصحة يحتلان أولوية ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
برنامج وللنساء نصيب يستعرض قصة السيدة صفية بنت حيي رضي الله عنها
مجلس الدوما الروسي: الوضع في الشرق الأوسط قد يفضي إلى حرب عالمية ثالثة
محافظ أسوان يتابع على مدار الساعة الانتهاء من إصلاح كسر خط الطرد بمحطة 11 بالكرور

جهود محافظة أسوان
جهود محافظة أسوان
محمد عبد الفتاح

حرص المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على متابعة جهود فرق الصيانة الفنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان للإنتهاء من إصلاح كسر خط الطرد بمحطة رقم (11) بمنطقة الكرور ، والذى تعرض لحدوث كسر به أثناء منطقة فيله وذلك لضمان سرعة إحتواء الموقف وإعادة ضخ المياه.

وأضاف أنه تم تنفيذ أعمال الإصلاح والحفر بعمق 3.5 متر تحت إشراف المهندس عامر أبو حلاوة رئيس الشركة ، وبمشاركة المهندس محمد على مدير قطاع الصرف الصحى ، ومحمد نبيل مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة حيث تم الدفع بالمعدات الثقيلة وسيارات الكسح للتعامل الفورى مع الكسر .

وأعرب محافظ أسوان عن خالص شكره وتقديره لرجال الشركة بالتعاون مع شركة المقاولون العرب لما بذلوه من جهد متواصل منذ صباح السبت وحتى منتصف الليل .

وأكد المحافظ على أن روح العمل الجماعى والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية أسهمت فى تجاوز التحديات ، وفى مقدمتها طبيعة التربة الصخرية التى تطلبت دقة عالية فى تحديد موقع الكسر ، حيث شملت مراحل العمل شفط مياه الصرف بسيارات الكسح ، وتنفيذ أعمال الحفر للوصول إلى الماسورة المتضررة ، ثم إجراء أعمال النشر والقص للجزء المكسور ، وإستبداله بماسورة جديدة .

أعقبها تنفيذ إختبارات الضغط للتأكد من كفاءة التشغيل ، ثم تنفيذ أعمال الردم وفتح المحابس لإعادة ضخ المياه تدريجياً للمنازل .

وأكد المهندس عمرو لاشين بأن مياه الشرب عادت بشكل منتظم إلى المناطق المتأثرة بدءاً من الكرور وحتى حى الرضوانية .

وشدد المحافظ على جاهزية فرق الطوارئ للتدخل الفورى مع أى أحداث مفاجئة بما يساهم فى تخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين وضمان إنتظام الخدمات الحيوية بكافة أنحاء المحافظة .

مشاجرة اداري الاهلي وزد

8 غرز ومحضر رسمي .. خناقة شوارع بين إداري الأهلي ومسئول نادي زد | تفاصيل

سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 1 مارس 2026 بالبنوك

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 1 مارس 2026 بالبنوك

عاجل | التلفزيون الإيراني: استشهاد المرشد الإيراني السيد علي خامنئي

عاجل | التليفزيون الإيراني: استشهاد المرشد الإيراني علي خامنئي.. وإعلان الحداد 40 يومًا

طقس اليوم

الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة وفرص لسقوط الأمطار على هذه المناطق

الذهب

الملاذ الآمن لا يتراجع.. خبراء يكشفون مستقبل أسعار الذهب بعد قرار المحكمة الأمريكية

خامنئي

«صمت وأكاذيب ونفي» .. أحمد موسى يتساءل: ليه كل هذا التأخير في إعلان وفاة خامنئي؟

احمد شوبير

غياب العدالة .. تعليق غير مُتوقع من أحمد شوبير بعد تعثر الأهلي أمام زد

المرشد الإيراني جرى اغتياله

الحرس الثوري: سننتقم من قتلـة القائد خامنئي.. ورويترز تبرز اغتيـ.ـال 9 من قادة طهران

جوارديولا

جوارديولا ينتقد جماهير ليدز بسبب صافرات الاستهجان أثناء إفطار اللاعبين المسلمين

وزير الشباب والرياضة

وزير الرياضة يستقبل رئيس اتحاد الملاكمة لبحث الاستعدادات لدورة الألعاب الأولمبية

وزير الرياضة ورئيس الملاكمة

جوهر نبيل يبحث تطوير لعبة الملاكمة واستعداد منتخب الشباب لبطولة كأس المستقبل

بالصور

حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين بالزقازيق

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

