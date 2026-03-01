محافظ أسوان يتابع على مدار الساعة الانتهاء من إصلاح كسر خط الطرد بمحطة 11 بالكرور

حرص المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على متابعة جهود فرق الصيانة الفنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان للإنتهاء من إصلاح كسر خط الطرد بمحطة رقم (11) بمنطقة الكرور ، والذى تعرض لحدوث كسر به أثناء منطقة فيله وذلك لضمان سرعة إحتواء الموقف وإعادة ضخ المياه.

وأضاف أنه تم تنفيذ أعمال الإصلاح والحفر بعمق 3.5 متر تحت إشراف المهندس عامر أبو حلاوة رئيس الشركة ، وبمشاركة المهندس محمد على مدير قطاع الصرف الصحى ، ومحمد نبيل مدير المتابعة الميدانية بالمحافظة حيث تم الدفع بالمعدات الثقيلة وسيارات الكسح للتعامل الفورى مع الكسر .

وأعرب محافظ أسوان عن خالص شكره وتقديره لرجال الشركة بالتعاون مع شركة المقاولون العرب لما بذلوه من جهد متواصل منذ صباح السبت وحتى منتصف الليل .

جهود

وأكد المحافظ على أن روح العمل الجماعى والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية أسهمت فى تجاوز التحديات ، وفى مقدمتها طبيعة التربة الصخرية التى تطلبت دقة عالية فى تحديد موقع الكسر ، حيث شملت مراحل العمل شفط مياه الصرف بسيارات الكسح ، وتنفيذ أعمال الحفر للوصول إلى الماسورة المتضررة ، ثم إجراء أعمال النشر والقص للجزء المكسور ، وإستبداله بماسورة جديدة .

أعقبها تنفيذ إختبارات الضغط للتأكد من كفاءة التشغيل ، ثم تنفيذ أعمال الردم وفتح المحابس لإعادة ضخ المياه تدريجياً للمنازل .

وأكد المهندس عمرو لاشين بأن مياه الشرب عادت بشكل منتظم إلى المناطق المتأثرة بدءاً من الكرور وحتى حى الرضوانية .

وشدد المحافظ على جاهزية فرق الطوارئ للتدخل الفورى مع أى أحداث مفاجئة بما يساهم فى تخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين وضمان إنتظام الخدمات الحيوية بكافة أنحاء المحافظة .