قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجنة فوق الخيال.. لماذا تعجز التكنولوجيا عن تجسيد نعيمها؟
قمة الدفاع الجوي.. التشكيل المتوقع للزمالك أمام بيراميدز بالدوري
إصابة امرأة وطفلها جراء سقوط حطام طائرة مسيرة على مجمع سفارات في أبوظبي
لا تنتظر اختفاء الأزمات.. تعلّم كيف تصنع منها نجاحك
الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط تؤكد على الدبلوماسية كخيار وحيد لإنهاء أزمات المنطقة
هدى الأتربي: بعد قنبلة الجيل رحبوا معي بنؤة الجيل
عيار 21 يقفز 700 جنيه كاملة.. أسعار الذهب تشتعل بسبب التصعيد الأمريكي الإسرائيلي الإيراني
هازارد: لم أسع لتعويض رونالدو.. ومونييه تعمد إصابتي في أصعب لحظاتي مع ريال مدريد
أخبار التكنولوجيا| شرط إجباري يغير طريقة استخدام واتساب وتيليجرام.. يوتيوب تختبر أدوات ذكاء اصطناعي جديدة لتحويل مقاطع Shorts
عيار 21 بـ 7600 جنيه.. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب الآن
الحرس الثوري: أطلقنا 4 صواريخ باليستية على حاملة الطائرات الأمريكية لينكولن
سهرة رمضانية.. موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري والقنوات الناقلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منافس مصر.. صحيفة طهران تايمز توضح موقف إيران من الانسحاب في كأس العالم 2026

كأس العالم 2026
كأس العالم 2026
إسراء أشرف

يتصاعد الجدل حول موقف إيران من المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026، المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وسط مخاوف من احتمال انسحاب المنتخب نتيجة الأحداث الأمنية والسياسية الأخيرة في المنطقة.

وأوضحت صحيفة "طهران تايمز" أن هذا التصعيد يلقى بظلاله على الملف الرياضي، خصوصًا مع إقامة جزء من مباريات البطولة على الأراضي الأمريكية، ما يضع المنتخب الإيراني في موقف معقد سياسيًا. وفي هذا الإطار، يتابع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا التطورات عن كثب نظرًا لحساسية الوضع.

وفي تصريحات سابقة، شدد رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، مهدي تاج، على أن المنتخب تأهل للمونديال بجدارة، وأن لوائح البطولة لا تمنح الدولة المضيفة الحق في استبعاد أي منتخب متأهل لأسباب سياسية.

ويأتي هذا في وقت تتواجد فيه إيران ضمن المجموعة السابعة إلى جانب منتخبات مصر وبلجيكا ونيوزيلندا، بعد أن تأهلت للمرة الرابعة تواليًا بعد تصدرها مجموعتها في التصفيات الآسيوية.

وكانت قرعة كأس العالم 2026 قد أسفرت عن استضافة مدينة لوس أنجلوس مباراتين لإيران خلال دور المجموعات، بينما ستُلعب مواجهة منتخب مصر في نفس المجموعة بمدينة سياتل يوم 26 يونيو المقبل.

وتأتي هذه التطورات بعد الضربات العسكرية التي استهدفت العاصمة الإيرانية طهران وعدة مناطق أخرى، ما أثار مخاوف واسعة بشأن استقرار الأوضاع في المنطقة وتأثيرها على مشاركة المنتخب الإيراني في البطولة.

إيران نهائيات كأس العالم 2026 كأس العالم 2026 حرب إيران انسحاب إيران من كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاجرة اداري الاهلي وزد

8 غرز ومحضر رسمي .. خناقة شوارع بين إداري الأهلي ومسئول نادي زد | تفاصيل

الدولار

قفزة في أسعار الدولار في البنوك.. وهذا ما حدث في منتصف التعاملات

الذهب

الملاذ الآمن لا يتراجع.. خبراء يكشفون مستقبل أسعار الذهب بعد قرار المحكمة الأمريكية

احمد شوبير

غياب العدالة .. تعليق غير مُتوقع من أحمد شوبير بعد تعثر الأهلي أمام زد

ليلي عبد اللطيف

حقيقة إلغاء الدراسة في 2026 بعد توقعات ليلى عبد اللطيف وإغلاق مدارس إيران

الاهلي

قرار عاجل من سيد عبد الحفيظ ضد لاعبي الأهلي بعد التعادل أمام زد

إمام عاشور

مفاجأة.. عرض سعودي مغرٍ يُهدّد استمرار إمام عاشور مع الأهلي

عمرة رمضان

في ظل حرب إسرائيل وإيران.. السياحة تطلق تنبيها عاجلا لحجوزات طيران العمرة

ترشيحاتنا

كيا إكسيد موديل 2026

بسعر 118 ألف ريال.. كيا إكسيد 2026 تظهر لأول مرة بالسعودية

كرايسلر باسيفيكا موديل 2027

شاهد| كرايسلر باسيفيكا 2027 الفيس ليفت

نصائح للمحافظة على السيارة وزيادة عمرها

منها فحص السوائل.. نصائح للمحافظة على السيارة وزيادة عمرها الافتراضي

بالصور

وزير الدفاع: القوات المسلحة فى أعلى درجات الجاهزية القتالية للحفاظ على أمن مصر

وزير الدفاع داخل إحدى وحدات الدفاع الجوي
وزير الدفاع داخل إحدى وحدات الدفاع الجوي
وزير الدفاع داخل إحدى وحدات الدفاع الجوي

حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين بالزقازيق

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

فيديو

وزير الدفاع داخل إحدى وحدات الدفاع الجوي

وزير الدفاع: القوات المسلحة فى أعلى درجات الجاهزية القتالية للحفاظ على أمن مصر

مي عز الدين في العناية المركزة

مي عز الدين في العناية المركزة وزوجها أحمد تيمور يطلب الدعاء لها

سر الهجوم نهارًا

سر شن الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على إيران نهارًا

رضا البحراوي

رسالة حب تعيده للساحة الفنية.. البحراوي يكسر قرار الاعتزال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد