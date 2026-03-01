قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سماع دوي انفجارات شرق العاصمة السعودية الرياض
زد إف سي 2009 يتوج بلقب الدوري المصري بعد فوز كبير على الأهلي
أعنف ضربة.. صاروخ إيراني يخترق ملجأ ويؤدي لمقتـ.ل 8 إسرائيليين
مجلس النواب يوافق على إعفاء العقارات غير المحصورة من الضريبة السابقة
«نور عيني راحت مني» .. تفاصيل صادمة في تحقيقات مقتـ.ـل عروس بورسعيد
منافس مصر.. رئيس الاتحاد الإيراني: مشاركة منتخب إيران في كأس العالم صعبة
أحمد أبو الغيط يدين الاعتداءات الإيرانية على ميناء الدقم وناقلة نفط قبالة سواحل سلطنة عمان
أعيد التشهد الأخير مرة أخرى لإزالة الشك.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
«وللنساء نصيب» يكشف عن تفاصيل حياة السيدة «صفية بنت حيي بن أخطب» رضي الله عنها | فيديو
4 قتلى ونحو 20 مصابا.. صاروخ إيراني يصيب ملجأ إسرائيليا بشكل مباشر ببيت شيمش
لاريجاني: سنقصف القواعد التي تستهدف بلادنا في المنطقة ونعتبرها أراضي أمريكية
الحكومة: التعليم والصحة يحتلان أولوية ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

«وللنساء نصيب» يكشف عن تفاصيل حياة السيدة «صفية بنت حيي بن أخطب» رضي الله عنها | فيديو

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

كشفت الدكتورة دينا أبو الخير، خلال تقديمها برنامج "وللنساء نصيب" على قناة صدى البلد، عن تفاصيل حياة السيدة صفية بنت حيي بن أخطب، إحدى زوجات النبي ﷺ وواحدة من أمهات المؤمنين رضي الله عنها.

وأوضحت أن والدها كان حيي بن أخطب، سيد قبيلة بني النضير، وأن صفية تميزت بجمالها ونسبها الرفيع، مما أكسبها مكانة مرموقة بين نساء المدينة.

الطوائف اليهودية في المدينة

أكدت الدكتورة دينا أن المدينة كانت تضم ثلاث طوائف يهودية رئيسية: بني النضير، بني قريظة، وبني قينقاع، وجميعها كانت مرتبطة بميثاق المدينة الذي وضعه النبي ﷺ لضمان وحدة القوى في مواجهة أي عدوان محتمل.

المؤامرة ونتائجها

أشارت دينا أبو الخير إلى أن هذه الطوائف الثلاث تأمرت على النبي ﷺ بهدف قتله، ما دفع النبي ﷺ لاتخاذ قرار بجلائهم عن المدينة. وتوجه بعضهم إلى خيبر، فيما رحل الآخرون إلى الشام، وهو ما ساهم في تعزيز استقرار المدينة وتقوية قوة المسلمين.

الدكتورة دينا أبو الخير قناة صدى البلد وللنساء نصيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاجرة اداري الاهلي وزد

8 غرز ومحضر رسمي .. خناقة شوارع بين إداري الأهلي ومسئول نادي زد | تفاصيل

عاجل | التلفزيون الإيراني: استشهاد المرشد الإيراني السيد علي خامنئي

عاجل | التليفزيون الإيراني: استشهاد المرشد الإيراني علي خامنئي.. وإعلان الحداد 40 يومًا

طقس اليوم

الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة وفرص لسقوط الأمطار على هذه المناطق

الذهب

الملاذ الآمن لا يتراجع.. خبراء يكشفون مستقبل أسعار الذهب بعد قرار المحكمة الأمريكية

خامنئي

«صمت وأكاذيب ونفي» .. أحمد موسى يتساءل: ليه كل هذا التأخير في إعلان وفاة خامنئي؟

احمد شوبير

غياب العدالة .. تعليق غير مُتوقع من أحمد شوبير بعد تعثر الأهلي أمام زد

المرشد الإيراني جرى اغتياله

الحرس الثوري: سننتقم من قتلـة القائد خامنئي.. ورويترز تبرز اغتيـ.ـال 9 من قادة طهران

ليلي عبد اللطيف

حقيقة إلغاء الدراسة في 2026 بعد توقعات ليلى عبد اللطيف وإغلاق مدارس إيران

ترشيحاتنا

مسلسل الست موناليز

مسلسل الست موناليزا الحلقة 12.. زواج مي عمر وتعرضها للخيانة

الفت عمر

ألفت عمر عالقة في السعودية بعد غلق المجال الجوي: ادعولنا نرجع بالسلامة

صبا مبارك

صبا مبارك: هند صبري أفضل ممثلة عربية في مصر

بالصور

حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين بالزقازيق

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد