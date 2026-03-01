«وللنساء نصيب» يكشف عن تفاصيل حياة السيدة «صفية بنت حيي بن أخطب» رضي الله عنها | فيديو

كشفت الدكتورة دينا أبو الخير، خلال تقديمها برنامج "وللنساء نصيب" على قناة صدى البلد، عن تفاصيل حياة السيدة صفية بنت حيي بن أخطب، إحدى زوجات النبي ﷺ وواحدة من أمهات المؤمنين رضي الله عنها.

وأوضحت أن والدها كان حيي بن أخطب، سيد قبيلة بني النضير، وأن صفية تميزت بجمالها ونسبها الرفيع، مما أكسبها مكانة مرموقة بين نساء المدينة.

الطوائف اليهودية في المدينة

أكدت الدكتورة دينا أن المدينة كانت تضم ثلاث طوائف يهودية رئيسية: بني النضير، بني قريظة، وبني قينقاع، وجميعها كانت مرتبطة بميثاق المدينة الذي وضعه النبي ﷺ لضمان وحدة القوى في مواجهة أي عدوان محتمل.

المؤامرة ونتائجها

أشارت دينا أبو الخير إلى أن هذه الطوائف الثلاث تأمرت على النبي ﷺ بهدف قتله، ما دفع النبي ﷺ لاتخاذ قرار بجلائهم عن المدينة. وتوجه بعضهم إلى خيبر، فيما رحل الآخرون إلى الشام، وهو ما ساهم في تعزيز استقرار المدينة وتقوية قوة المسلمين.