ميلان يخطف فوزًا قاتلًا من كريمونيزي قبل ديربي الحسم

نجح إيه سي ميلان في قلب تأخره وتحقيق فوز مثير على كريمونيزي، اليوم الأحد، ضمن الجولة الـ27 من الدوري الإيطالي، بعدما سجل هدفي المباراة في اللحظات الأخيرة من اللقاء عن طريق ستراهينيا بافلوفيتش ورافائيل لياو.

هذا الانتصار رفع رصيد ميلان إلى 57 نقطة، محافظًا على المركز الثاني في جدول الترتيب، متأخراً بفارق 10 نقاط عن المتصدر إنتر ميلان.

وكان فريق كريمونيزي قد سبق له أن قلب الطاولة على ميلان في الجولة الافتتاحية، عندما فاز في "سان سيرو" بنتيجة 2-1، ما يجعل فوز اليوم أكثر قيمة من الناحية النفسية للفريق اللومباردي.

ويترقب عشاق الدوري الإيطالي قمة مرتقبة الأسبوع المقبل، حيث يواجه ميلان منافسه التقليدي إنتر ميلان على ملعب "سان سيرو"، في مباراة قد تعطي مؤشرات حاسمة على صراع الصدارة هذا الموسم.