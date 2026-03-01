IFAB يقرر معاقبة اللاعبين عند تغطية أفواههم لحماية النزاهة ومكافحة العنصرية

أفادت تقارير صحفية بأن مجلس الاتحاد الدولي لقوانين كرة القدم (IFAB) قرر بشكل مفاجئ فرض عقوبة على أي لاعب يقوم بتغطية فمه أثناء الحديث في المباريات، على أن يُطبق هذا القرار قبل انطلاق كأس العالم المقبلة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء هذا القرار عقب الأحداث التي شهدتها مباراة ريال مدريد وبنفيكا في دوري أبطال أوروبا يوم 17 فبراير الماضي، والتي تعرض خلالها اللاعب فينيسيوس جونيور لإساءة عنصرية من قبل جيانلوكا بريستياني، الأمر الذي دفع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلى إيقاف بريستياني مباراة واحدة وفتح تحقيق شامل في الواقعة.

ونقلت صحيفة “أثليتيك” تصريحات حارس مرمى ريال مدريد تيبو كورتوا، الذي رحب بفكرة حظر تغطية اللاعبين لأفواههم أثناء الحديث، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء قد يساعد في الحد من التجاوزات العنصرية في الملاعب: “مع بريستياني، الأمر معقد لأنه يبقى مجرد رواية ضد رواية”.

وأضاف: "نحن ندعم فينيسيوس تمامًا، فقد عانى كثيرًا من هذه الإساءة، لكن تغطية الفم تمنع التأكد من ما يُقال.. الأمر الآن متروك للاتحاد الأوروبي لكرة القدم والجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات المناسبة".

ويأتي هذا القرار في إطار جهود الاتحاد الدولي لتعزيز الشفافية والمساءلة على أرض الملعب، والتصدي لأي تجاوزات تؤثر على اللاعبين وسمعة اللعبة.