أمينة خليل: بدعي من قلبي بالسلام لكل العالم العربي

وجهت الفنانة أمينة خليل رسالة الي الدول العربية بعد ضرب ايران لقواعد الأمريكية في الخليج.

وكتبت أمينة عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام: “حقيقي بدعي من قلبي بالسلام لكل العالم العربي..خلوا بالكم علي نفسكم وعيالكم وعلي حبايبكم وجيرانكم”.

وتابعت: “وخلوا ايمانكم في ربنا كبير ربنا يصبّركم ويعديها على خير ان شاءالله خير يارب”.

وكان أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أمس يوم السبت 28 فبراير 2026، عن تنفيذ "هجوم وقائي" على إيران.

وأكدت الحكومة الإسرائيلية أن هذا الهجوم كان ضروريًا لتفادي أي تهديدات محتملة، في وقت شهدت فيه المنطقة تصعيدًا ملحوظًا في التوترات بين إسرائيل وإيران.

إسرائيل تشن هجومًا على إيران

جاء الهجوم بعد تقييمات أمنية تشير إلى أن هناك تهديدات إيرانية قد تؤثر على أمن إسرائيل في المستقبل القريب. وأوضح وزير الدفاع الإسرائيلي في بيان صحفي أن هذه الضربة الاستباقية جزء من استراتيجية إسرائيل لمواجهة التهديدات الإقليمية، مشيرًا إلى أن الهدف هو إزالة أي مخاطر قد تنجم عن إيران.

حرب بين إيران وإسرائيل

وصرح كاتس أن العملية العسكرية التي تم تنفيذها كانت تهدف إلى ضمان سلامة الدولة الإسرائيلية ومواطنيها، خاصة في ظل الوضع الأمني المتقلب.