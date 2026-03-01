قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار التكنولوجيا| شرط إجباري يغير طريقة استخدام واتساب وتيليجرام.. يوتيوب تختبر أدوات ذكاء اصطناعي جديدة لتحويل مقاطع Shorts
عيار 21 بـ 7600 جنيه.. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب الآن
الحرس الثوري: أطلقنا 4 صواريخ باليستية على حاملة الطائرات الأمريكية لينكولن
سهرة رمضانية.. موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري والقنوات الناقلة
إيران: استهداف حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن بأربعة صواريخ باليستية
أمينة خليل: بدعي من قلبي بالسلام لكل العالم العربي
وزير الدفاع: القوات المسلحة فى أعلى درجات الجاهزية القتالية للحفاظ على أمن مصر
4 غيابات مؤثرة في يوفنتوس أمام روما بقمة الدوري الإيطالي
«التجارة البحرية البريطانية»: إصابة سفينة أخرى على مقربة من سلطنة عمان
الحكومة تستعد بخطة عمل واضحة لتفعيل وتوسيع أطر التعاون مع دول القارة الأفريقية
الكويت.. مقتل شخص وإصابة 31 جراء الضربات الإيرانية
بعد موافقة النواب.. كل ما تريد معرفته عن تعديلات الضريبة العقارية وحالات الإعفاء وإسقاط الدين
الكويت.. مقتل شخص وإصابة 31 جراء الضربات الإيرانية

هاجر رزق

أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن مقتل شخص وإصابة 31 آخرون جميعهم أجانب في حصيلة أولية للضربات الإيرانية على البلاد.


 وذكرت الوزارة، اليوم الأحد، أنها استقبلت 32 حالة إصابة في مستشفى العدان، حيث باشرت الفرق الطبية التعامل معها فور وصولها.

وتم نقل 15 حالة إلى مستشفى جابر لاستكمال الرعاية التخصصية، فيما أُدخلت 5 حالات إلى غرف العمليات. 

وكانت الوزارة قد استقبلت أمس السبت 12 إصابة موزعة على مستشفيات الفروانية والجهراء ومبارك، مؤكدة استمرار جاهزية أقسام الطوارئ للتعامل مع المستجدات بكفاءة.

من جانبها، أكدت وزارة الداخلية الكويتية أن التعامل مع تداعيات الحدث الأمني تم وفق خطط وإجراءات دقيقة وتحت إشراف الجهات المختصة ميدانيا، بما يضمن حفظ الأمن والاستقرار وسلامة الجميع.

وجددت تحذيرها من تصوير الاعتراضات في الأجواء أو بث المقاطع عبر مواقع التواصل، مؤكدة أن ما يُنشر يخضع للرصد وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مروّجي الشائعات والأخبار المضللة. 

ودعت إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية، حفاظاً على الأمن العام والمسؤولية الوطنية المشتركة.

