الكويت.. مقتل شخص وإصابة 31 جراء الضربات الإيرانية

أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن مقتل شخص وإصابة 31 آخرون جميعهم أجانب في حصيلة أولية للضربات الإيرانية على البلاد.



وذكرت الوزارة، اليوم الأحد، أنها استقبلت 32 حالة إصابة في مستشفى العدان، حيث باشرت الفرق الطبية التعامل معها فور وصولها.

وتم نقل 15 حالة إلى مستشفى جابر لاستكمال الرعاية التخصصية، فيما أُدخلت 5 حالات إلى غرف العمليات.

وكانت الوزارة قد استقبلت أمس السبت 12 إصابة موزعة على مستشفيات الفروانية والجهراء ومبارك، مؤكدة استمرار جاهزية أقسام الطوارئ للتعامل مع المستجدات بكفاءة.

من جانبها، أكدت وزارة الداخلية الكويتية أن التعامل مع تداعيات الحدث الأمني تم وفق خطط وإجراءات دقيقة وتحت إشراف الجهات المختصة ميدانيا، بما يضمن حفظ الأمن والاستقرار وسلامة الجميع.

وجددت تحذيرها من تصوير الاعتراضات في الأجواء أو بث المقاطع عبر مواقع التواصل، مؤكدة أن ما يُنشر يخضع للرصد وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مروّجي الشائعات والأخبار المضللة.

ودعت إلى تحري الدقة واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية، حفاظاً على الأمن العام والمسؤولية الوطنية المشتركة.