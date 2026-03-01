الكويت: حالة وفاة واحدة و32 إصابة على خلفية التطورات الراهنة في المنطقة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم "الأحد"، عن حالة وفاة و32 حالة إصابة تم استقبالها في مستشفى العدان، في إطار المتابعة المستمرة للتطورات الراهنة في المنطقة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أنه تم نقل 15 حالة إلى مستشفى جابر لاستكمال الرعاية الطبية التخصصية، فيما استمرت متابعة بقية الحالات في مستشفى العدان، كما أدخلت 5 حالات إلى غرف العمليات في مستشفى العدان لإجراء التدخلات الجراحية اللازمة.

وبين أن طبيعة الإصابات تنوعت بين إصابات في الصدر والرأس والبطن إضافة إلى كسور وإصابات متفرقة في الجسم، مؤكدا أن جميع الحالات تتلقى الرعاية الطبية الدقيقة والمتابعة المستمرة وفق البروتوكولات العلاجية المعتمدة.

كانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت عن استقبالها - أمس - 12 حالة إصابة تلقت جميعها الرعاية الطبية اللازمة في مستشفياتها بواقع 9 حالات في مستشفى الفروانية وحالتين في مستشفى الجهراء وحالة واحدة في مستشفى مبارك حيث خضعت الحالات للعناية الدقيقة والمتابعة المستمرة.