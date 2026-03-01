محافظ أسوان يتفقد مركز التأهيل الشامل بطريق السادات

تفقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان مركز التأهيل الإجتماعى الشامل بطريق السادات ، وذلك فى إطار متابعته الميدانية للمنظومة الخدمية ، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لذوى الهمم والحالات المختلفة .

وخلال جولته ، حرص المهندس عمرو لاشين على لقاء عدد من الحالات المترددة على المركز ، والإستماع إلى آرائهم حول مستوى الخدمات المقدمة ، ومدى توافر سبل الراحة والتيسيرات المختلفة ، مؤكداً على ضرورة تقديم الخدمة بأعلى درجات الجودة والإنسانية ، وبما يضمن سرعة الإنجاز وتخفيف المعاناة عن المواطنين .

مركز التأهيل

وتجدر الإشارة بأن المركز يقدم باقة متكاملة من الخدمات التأهيلية ، فى مقدمتها جلسات العلاج الطبيعى المتخصصة ، إلى جانب توفير الأطراف الصناعية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى بما يسهم فى دعم الحالات المستحقة وتمكينها من إستعادة قدرتها على الحركة والإندماج المجتمعى .

ويعتبر ذلك أحد النماذج المتطورة التى يتم تطبيقها بالمركز فى تصنيع وتركيب الأطراف الصناعية ، والذى يعتمد على أحدث الأساليب التكنولوجية من خلال إستخدام تقنيات التصوير ثلاثى الأبعاد بما يضمن دقة القياسات وجودة التنفيذ ، ويحقق أعلى درجات الأمان والراحة للمستفيدين .