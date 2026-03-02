فتحي سند: الزمالك يفتح أبواب مدرسة الفن والهندسة

حقق نادي الزمالك الفوز على فريق بيراميدز بنتيجة 1-0، على ستاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وعلق الناقد الرياضي فتحي سند، على فوز الزمالك، عبر حسابه على “فيس بوك”: “الزمالك يفتح أبواب مدرسة الفن والهندسة.. ويقدم أجمل مباريات الموسم.. وينفرد بصدارة الدوري بعد الفوز على بيراميدز بهدف نظيف”.

وسجل حسام عبد المجيد هدف الزمالك في الدقيقة 60 من ركلة جزاء بعد أن احتسبها الحكم محمود بسيوني لصالح ناصر منسي عقب خطأ من أحمد سامي مدافع بيراميدز في تمرير الكرة لأحمد الشناوي حارس مرماه ليعرقل منسي ليحتسبها الحكم بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

وبتلك النتيجة اعتلى الزمالك صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 40 نقطة، وتوقف رصيد بيراميدز عند النقطة 37 في المركز الثاني.