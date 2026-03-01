قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحرس الثوري الإيراني: 40 قتيلا و60 جريحا إسرائيليا في حيفا
المصري يتقدم بهدفين أمام إنبي في الشوط الأول بالدوري
أحمد موسى: الرئيس السيسي يقود الدولة بحكمة في زمن الأزمات.. ومصر عصية على أي تهديد
قيمة زكاة الفطر وآخر موعد لإخراجها.. الإفتاء تحدد
نتيجة الأوضاع الراهنة.. الزراعة تكشف حقيقة توقف حركة الصادرات المصرية
أحمد موسى: مصر جاهزة لمواجهة أي أزمة بفضل التخطيط الجيد للرئيس السيسي
الرئيس السيسي: مصر توسطت بين أمريكا وإيران لتجنب الحرب.. ولا قلق على الداخل
أحمد موسى يحذر من تهديدات إيران: عمليات نوعية وجهاد خارج الحدود.. ومصر محمية بجيشها وقيادتها
فرص ضائعة بالجملة.. شوط أول سلبي بين بيراميدز والزمالك بالدوري
الرئيس السيسي: ندرس كل الاحتمالات المختلفة ونأمل أن تنتهي الأزمة سريعا
أحمد موسى يشيد بحكمة الرئيس السيسي: حمى مصر على مدار 14 عامًا رغم التحديات الإقليمية
أحمد موسى: لإيران أذرع وعناصر حول العالم وتداعيات أي ضربة لن يمكن السيطرة عليها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

إشادات جماهيرية واسعة بالحلقة 11 من «اسأل روحك»

احمد فهمى وياسمين رئيس
احمد فهمى وياسمين رئيس
تقى الجيزاوي

حصدت الحلقة الحادية عشرة من مسلسل اسأل روحك ، إشادات جماهيرية واسعة على السوشيال ميديا، بعد تصاعد أحداثها بشكل لافت وتحولها إلى واحدة من أكثر الحلقات تأثيرًا في الموسم.

وشهدت الحلقة انطلاق وكيل النيابة خالد في رحلة شاقة لكشف الحقيقة، عقب اهتزاز الرأي العام بسبب انتشار فيديو صادم يوثق مقتل الفنانة الشهيرة «لوجيانا»، ليتحول التحقيق من مجرد جريمة غامضة إلى قضية رأي عام تشغل المجتمع بأكمله.

وتعمّق خالد ، في تفاصيل مأساة إنسانية بدأت بهروب غزالة من قريتها هربًا من واقع قاسٍ، باحثة عن النجاة في المدينة، قبل أن تقع ضحية للاستغلال. 

ومع كل مستند يقلبه، تتكشف أمامه شبكة خفية تحاول طمس الأدلة وتشويه سمعة الضحية عبر حملات ممنهجة لحرف الأنظار عن الجناة.

الحلقة أبرزت صراعًا شرسًا بين العدالة والنفوذ، إذ يجد خالد نفسه في مواجهة منظومة كاملة تحتمي بالسلطة والخداع، في معركة مصيرية لتعريّة رؤوس الفساد وكشف الحقيقة.

رواد مواقع التواصل أشادوا بإيقاع الحلقة السريع، وجرأة الطرح، والأداء المؤثر لأبطال العمل، مؤكدين أن الحلقة 11 تمثل نقطة تحول مفصلية في مسار الأحداث، وتمهد لصدامات أقوى في الحلقات المقبلة.

ويُعرض «اسأل روحك» عبر منصتي Viu و«شاهد»، إضافة إلى قناة SBC السعودية، ويواصل حصد نسب مشاهدة مرتفعة مع كل حلقة جديدة، في ظل ترقب واسع لكشف هوية القاتل خلال الحلقات المقبلة.  

المسلسل، الذي يُعرض ضمن موسم رمضان 2026، ينتمي إلى دراما التشويق الاجتماعي، وهو من بطولة ياسمين رئيس وأحمد فهمي، وتأليف محمد الحناوي، وإخراج أسامة عرابي، ومن إنتاج ستارز ميديا للمنتجة شيرين مجدي.

اسأل روحك ياسمين رئيس موسم رمضان 2026

