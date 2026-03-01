إشادات جماهيرية واسعة بالحلقة 11 من «اسأل روحك»

حصدت الحلقة الحادية عشرة من مسلسل اسأل روحك ، إشادات جماهيرية واسعة على السوشيال ميديا، بعد تصاعد أحداثها بشكل لافت وتحولها إلى واحدة من أكثر الحلقات تأثيرًا في الموسم.

وشهدت الحلقة انطلاق وكيل النيابة خالد في رحلة شاقة لكشف الحقيقة، عقب اهتزاز الرأي العام بسبب انتشار فيديو صادم يوثق مقتل الفنانة الشهيرة «لوجيانا»، ليتحول التحقيق من مجرد جريمة غامضة إلى قضية رأي عام تشغل المجتمع بأكمله.

وتعمّق خالد ، في تفاصيل مأساة إنسانية بدأت بهروب غزالة من قريتها هربًا من واقع قاسٍ، باحثة عن النجاة في المدينة، قبل أن تقع ضحية للاستغلال.

ومع كل مستند يقلبه، تتكشف أمامه شبكة خفية تحاول طمس الأدلة وتشويه سمعة الضحية عبر حملات ممنهجة لحرف الأنظار عن الجناة.

الحلقة أبرزت صراعًا شرسًا بين العدالة والنفوذ، إذ يجد خالد نفسه في مواجهة منظومة كاملة تحتمي بالسلطة والخداع، في معركة مصيرية لتعريّة رؤوس الفساد وكشف الحقيقة.

رواد مواقع التواصل أشادوا بإيقاع الحلقة السريع، وجرأة الطرح، والأداء المؤثر لأبطال العمل، مؤكدين أن الحلقة 11 تمثل نقطة تحول مفصلية في مسار الأحداث، وتمهد لصدامات أقوى في الحلقات المقبلة.

ويُعرض «اسأل روحك» عبر منصتي Viu و«شاهد»، إضافة إلى قناة SBC السعودية، ويواصل حصد نسب مشاهدة مرتفعة مع كل حلقة جديدة، في ظل ترقب واسع لكشف هوية القاتل خلال الحلقات المقبلة.

المسلسل، الذي يُعرض ضمن موسم رمضان 2026، ينتمي إلى دراما التشويق الاجتماعي، وهو من بطولة ياسمين رئيس وأحمد فهمي، وتأليف محمد الحناوي، وإخراج أسامة عرابي، ومن إنتاج ستارز ميديا للمنتجة شيرين مجدي.