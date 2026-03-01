الدوري الإيطالي | التعادل الإيجابي يحسم قمة روما ويوفنتوس

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 3-3، مواجهة روما وضيفه يوفنتوس، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأولمبيكو ضمن منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري الإيطالي.

وافتتح روما، التسجيل، في الدقيقة 39، عن طريق ويسلي فرانكا، قبل أن يدرك يوفنتوس التعادل مع بداية الشوط الثاني في الدقيقة 47 عبر فرانشيسكو.

وأحرز روما هدف التقدم في الدقيقة 54 عن طريق إيفان نديكا، ثم عزز تقدمه بالهدف الثالث في الدقيقة 65 عن طريق دونيايل مالين.

وقلص يوفنتوس الفارق في الدقيقة 78 عبر جيريمي بوجا، قبل أن يخطف فيدريكو جاتي هدف التعادل القاتل في الدقيقة 90+3.

وبهذا التعادل، رفع روما رصيده إلى 51 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما رفع يوفنتوس رصيده إلى 47 نقطة في المركز السادس.