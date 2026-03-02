اختراق التليفزيون الإيراني وبث رسالة لنتنياهو مترجمة للفارسية

تعرضت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، الناقل الرسمي للدولة، لاختراق، ثم تم عرض خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي خاطب الشعب الإيراني باللغة الفارسية.

بينما عاد البث على العديد من القنوات إلى طبيعته، بعد فترة من اختراق التلفزيون الرسمي الإيراني هذه المرة.

وتضمنت المقاطع المعروضة، صورًا للهجمات الأمريكية والإسرائيلية على عدد من المواقع الإيرانية، بما في ذلك مكتب المرشد الأعلى علي خامنئي؛ في إطار التوترات المتصاعدة بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل.

من جهته، قال رئيس الحكومة البريطاني كير ستارمر، إنه وافق على طلب الولايات المتحدة باستخدام قواعد بلاده لشن ضربات على إيران، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأعلن الاتحاد الأوروبي، عن تعزيز مهمته في البحر الأحمر بسفن إضافية؛ لتعزيز الأمن البحري.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أن طائرات تابعة لسلاح الجو البريطاني تشارك في عمليات اعتراض في أنحاء الشرق الأوسط.