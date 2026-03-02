الإعلامية نهال طايل تعلن عن وفاة والدها

أعلنت الإعلامية نهال طايل عن وفاة والدها، عبر كلمات مؤثرة نشرتها في حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وكتبت نهال طايل: "والدي في ذمة الله.. أرجو الدعاء، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر لحينا وميتنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفَّهُ على الإيمان".

وواصلت منشورها (الدعاء في القبر: “اللهم إن فلان بن فلان في ذمتك، وحبل جوارك، فقه من فتنة القبر، وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم”).

وأضافت: (طلب المغفرة والدرجات: "اللهم أبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وزوجاً خيراً من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار").

وكتبت أيضا: (دعاء شامل: “اللهمّ احمه تحت الأرض، واستره يوم العرض، ولا تخزه يوم يبعثون”)، مضيفة: (أعمال تنفع الميت: الدعاء بظهر الغيب).