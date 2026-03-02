إصابة 7 إسرائيليين في هجوم صاروخي على القدس المحتلة.. واستنفار طبي وأمني واسع

أفادت وسائل إعلام عبرية بإصابة سبعة إسرائيليين جراء هجوم صاروخي استهدف مدينة القدس المحتلة، ما أثار حالة من الاستنفار في الأوساط الطبية والأمنية.

وأعلنت “نجمة داود الحمراء” أن من بين المصابين رجلاً في الخمسينيات من عمره وصفت حالته بالمتوسطة، فيما أصيب الستة الآخرون بجروح طفيفة، وتلقوا العلاج الميداني قبل نقل بعضهم إلى المستشفيات لاستكمال الرعاية الطبية.

وفي السياق ذاته، كشف مركز “شعاري تسيديك” الطبي عن استقباله مصابين في وحدة الإصابات، أحدهما يبلغ من العمر 40 عاماً والآخر 20 عاماً، وتتراوح حالتهما بين المتوسطة والخفيفة. وأوضح المركز أن الطاقم الطبي يُجري لهما تقييماً شاملاً ويتابع علاجهما داخل وحدة الإصابات.

على الصعيد الحكومي، صادقت حكومة الاحتلال، الأحد، على مقترح قدمه بنيامين نتنياهو يقضي بتحويل مساعدات مالية عاجلة إلى السلطات المحلية المتضررة مباشرة خلال الحملة الجارية ضد إيران. وتهدف الخطوة إلى تقديم دعم فوري للسكان الذين تضررت منازلهم وأصبحت غير صالحة للسكن.

وبحسب القرار، سيمنح كل متضرر مبلغاً إجمالياً قدره 2000 شيكل إسرائيلي، يقسم إلى دفعة أولى بقيمة 1500 شيكل تحول لمرة واحدة لتمويل النفقات الفورية التي تتحملها السلطات المحلية في الاستجابة للسكان، إضافة إلى 500 شيكل تصرف مباشرة لكل من كان يقيم في العقار المتضرر، على أن يتم تحويلها بأسرع وقت ممكن لتغطية الاحتياجات العاجلة.