النائب محمد أبو العينين ينعى والد الإعلامية نهال طايل
الإعلامية نهال طايل تعلن عن وفاة والدها
صفارات الإنذار تدوي شمال دولة الاحتلال بعد إطلاق صواريخ من لبنان
جوز عمتها صورها .. القبض على صاحبة فيديو للصلاة بملابس خادشة
ننتظر تصحيح المسار.. بيان من المصري ضد طاقم تحكيم مباراة إنبي في الدوري
دوي انفجارات قرب مطار بغداد الدولي بعد استهداف معسكر الدعم اللوجستي الأمريكي
دعاء اليوم الثاني عشر من رمضان.. ردده تفتح أبواب الجنة وتحقق أمنياتك
فتحي سند: الزمالك يفتح أبواب مدرسة الفن والهندسة
طرق حجز تذاكر قطارات عيد الفطر 2026 ومواعيد الحجز
إيران توسع دائرة النار.. صواريخ باليستية وانشطارية توقع عشرات القتلى والجرحى داخل إسرائيل
إعلام عبري: إيران استخدمت صاروخ «انشطاري» في أحدث الهجمات على إسرائيل
سيف زاهر يتغني بالزمالك: فيلم العيد كان النهاردة في رمضان
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

ننتظر تصحيح المسار.. بيان من المصري ضد طاقم تحكيم مباراة إنبي في الدوري

المصرى البورسعيدي
رباب الهواري

أصدر مجلس إدارة النادي المصري بيانًا رسميًا أعرب فيه عن استيائه الشديد مما وصفه بالأخطاء التحكيمية الجسيمة التي شهدتها مباراته الأخيرة أمام إنبي، قائلا: “إن القرارات التي اتخذها الحكم حمادة القلاوي كان لها تأثير مباشر على مجريات اللقاء ونتيجته".

احتجاج على قرارات تحكيمية

وأوضح البيان، أن النادي يحتج بشكل قاطع على ما اعتبره “مهازل تحكيمية” أضرت بالفريق، مشيرًا إلى أن الأخطاء تكررت بصورة أثارت علامات الاستفهام لدى الجماهير والمتابعين. 

وشددت إدارة المصري، على أن تلك القرارات أخلّت بمبدأ العدالة داخل الملعب، وأفقدت المباراة توازنها الطبيعي، في ظل تجاهل واضح لبعض المخالفات المؤثرة.

دعوة لتدخل اتحاد الكرة

وطالب النادي المصري، الاتحاد المصري لكرة القدم، بسرعة التدخل، وفتح تحقيق عاجل في الواقعة؛ حفاظًا على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية، وضمان سير المنافسة بشكل عادل ونزيه. 

وأكد البيان، أن استمرار مثل هذه الأخطاء دون محاسبة؛ يهدد نزاهة المسابقة، ويؤثر سلبًا على سمعة الكرة المصرية.

التأكيد على المنافسة الشريفة

وشدد النادي على تمسكه الكامل بالمنافسة الشريفة داخل المستطيل الأخضر، ورفضه القاطع لأي ممارسات قد تمس عدالة التحكيم، مشيرا إلى أن “ما يحدث يثير القلق بشأن وجود مصالح شخصية قد تؤثر على بعض القرارات، وهو أمر- بحسب البيان - أصبح واضحًا للجميع، ويستوجب الوقوف بحزم أمامه”.

وأكد النادي المصري على ثقته في قدرة الجهات المسؤولة على تصحيح المسار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات؛ لضمان حماية حقوق الأندية، وتحقيق العدالة بين جميع أطراف اللعبة.

الدولار

قفزة في أسعار الدولار في البنوك.. وهذا ما حدث في منتصف التعاملات

عيار 21 يقفز 700 جنيه كاملة.. أسعار الذهب تشتعل بسبب التصعيد الأمريكي الإسرائيلي الإيراني

عيار 21 يقفز 700 جنيه كاملة.. أسعار الذهب تشتعل بسبب التصعيد الأمريكي الإسرائيلي الإيراني

الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية

رسالة منحة التموين 800 جنيه.. كل ما يجب أن تعرفه وطرق الاستعلام

خامنئي

نهاية خامنئي و40 من جنرالاته.. كيف رصدت المخابرات الإسرائيلية موعد اجتماع المرشد الأعلى السري؟

الطقس

طقس شديد البرودة وصقيع.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس غدا

سعر الدولار مقابل الجنيه

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 1مارس 2026

المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب

مجلس النواب يوافق مبدئيا على تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية

الطقس

انقلاب مفاجئ في الطقس.. موجة برودة ورياح مثيرة للأتربة وأمطار غداً

صورة أرشيفية

الحرب تعيد رسم خريطة الاقتصاد المصري.. الذهب يقفز و النفط يشتعل والدولار يقترب من 49 جنيهًا

أسواق المال العربية

الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران تلقي بظلالها على أسواق المال العربية.. وقف التداول ببورصة الكويت حتى إشعار آخر

الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

وزير الاستثمار: بدء التداول في سوق المشتقات يعزز تنافسية البورصة المصرية

مسلسل على قد الحب الحلقة 12.. نيللى كريم تفتح قلبها لشريف سلامة

إنجي كيوان تلفت الأنظار في مسلسل «وننسى اللى كان» أمام ياسمين عبد العزيز

نائبة محافظ الشرقية تشهد احتفالية الذكرى الثامنة لإفتتاح متحف تل بسطا بالزقازيق

لضبط المنظومة المرورية.. لجان تفتيشية مفاجئة لضبط المخالفين بالشرقية

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

