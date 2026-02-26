قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبرزها منح اجتماعية في الأعياد والمناسبات.. مزايا للعمالة غير المنتظمة في القانون
بحجة توظيف الأموال.. سقوط شبكة مراهنات وعُملات مشفرة غير مشروعة في قبضة الأمن
انتخابات المهندسين.. 10 معلومات هامة عن مواعيد وشروط ومقار التصويت
ننشر أول صورة للمتهمين في قضية السبّاح يوسف محمد من داخل قفص الاتهام
قرار جديد بشأن المتهم بقتل الطفلة قمر بعد انتهاك جسدها في المنيب
منتخب مصر يُواجه مالي بافتتاح مبارياته في النافذة الثانية لتصفيات كأس العالم للسلة
صندوق النقد الدولي يوافق على صرف 2.3 مليار دولار لمصر.. ونواب: يدعم قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة الضغوط الخارجية
مديرة المتحف المصري ببرلين: العمارة عنصر أساسي في إبراز قيمة الحضارة المصرية
تقارير صحفية تكشف عن رغبة محمد صلاح بالبقاء في ليفربول
قلة تقدير.. كواليس الفرصة الأخيرة لتجديد عقد نجم سوبر في الأهلي
بالصور.. المدارس تصدر قرارات فصل لعشرات الطلاب بسبب الغياب
رياضة

المصري البورسعيدي يستعد لمواجهة إنبي بدون راحة

المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي
عبدالله هشام

قرر  نبيل الكوكي المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري استمرار الفريق في تدريباته اليومية استعدادا لمواجهة إنبي في الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويأتي قرار الكوكي لضيق الفاصل الزمني الذي يسبق انطلاق مباراة الفريق ضد انبي والمقرر إقامتها في التاسعة والنصف مساء الأحد المقبل على ستاد السويس.

وكان المصري قد نجح في الفوز على نظيره فريق مودرن سبورت بهدف نظيف سجله ميدو جابر في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء على ستاد السويس الجديد ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر ليرتفع رصيد أبناء بورسعيد للنقطة التاسعة والعشرين والتي تضمن لهم الانفراد بالمركز الخامس في جدول ترتيب المرحلة الأولى من دوري نايل.

ويحتل النادي المصري المركز الخامس في جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 29 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة، حقق خلالها 7 انتصارات وتعادل في 8 مواجهات وتلقى هزيمتين، وتمكن لاعبو الفريق من تسجيل 25 هدفًا، فيما استقبلت شباكهم 16 هدفًا.

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

ذهبت للفطار في منزل خطيبها فعادت جثة.. الحكاية الكاملة للغز مقتل عروس بورسعيد

حالة الطقس

أمطار وشبورة مائية تضرب القاهرة والمحافظات اليوم.. والأرصاد تصدر تحذيرا

شوبير

شوبير يصدم الجماهير بشأن عقوبات مباراة الأهلي والجيش الملكي

عيد ميلاد ميدو

شيكابالا وإكرامي وحازم إمام .. نجوم كرة القدم وزوجاتهم في حفل عيد ميلاد ميدو

دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا| الأندية المتأهلة إلى دور الـ 16 للبطولة

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات شهر مارس لـ 11.5 مليون مواطن

المتهمة

خلاف على حضانة طفل.. القبض على سيدة تعدت على سائق توك توك بسلاح أبيض

كيم جو-آي

ابنة زعيم كوريا الشمالية تقود القوات النووية في عمر الـ 13

إفراج

إفراج الحلقة 8 .. شقيق عمرو سعد يعترف للشرطة بالقتل

زينة وشقيقها

ربنا يصبر قلبك.. هبة مجدي تنعي شقيق زينة

أحمد زاهر

بالفاتحة والدعاء.. أحمد زاهر ينعي والد مي عمر

بالصور

حملات لضبط التوك توك والدراجات النارية والسرفيس غير الملتزمين بالشرقية

لعزومات رمضان.. طريقة عمل باذنجان محشي باللحمة والجبنة

سحور ميدو يجمع حازم إمام وحسام غالي وشيكابالا

بالقفاطين.. إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

