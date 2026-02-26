المصري البورسعيدي يستعد لمواجهة إنبي بدون راحة

قرر نبيل الكوكي المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري استمرار الفريق في تدريباته اليومية استعدادا لمواجهة إنبي في الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويأتي قرار الكوكي لضيق الفاصل الزمني الذي يسبق انطلاق مباراة الفريق ضد انبي والمقرر إقامتها في التاسعة والنصف مساء الأحد المقبل على ستاد السويس.

وكان المصري قد نجح في الفوز على نظيره فريق مودرن سبورت بهدف نظيف سجله ميدو جابر في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء على ستاد السويس الجديد ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر ليرتفع رصيد أبناء بورسعيد للنقطة التاسعة والعشرين والتي تضمن لهم الانفراد بالمركز الخامس في جدول ترتيب المرحلة الأولى من دوري نايل.

ويحتل النادي المصري المركز الخامس في جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 29 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة، حقق خلالها 7 انتصارات وتعادل في 8 مواجهات وتلقى هزيمتين، وتمكن لاعبو الفريق من تسجيل 25 هدفًا، فيما استقبلت شباكهم 16 هدفًا.