حوادث

أوعى تفتح اللينك.. سقوط هاكر إخترق حسابات مواطنين على مواقع التواصل

مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.
 

 وتبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من عدد من المواطنين بتضررهم من قيام (أحد الأشخاص) بسرقة حساباتهم على مواقع التواصل الإجتماعى وانتحال أشخاصهم وطلب تحويل مبالغ مالية من معارفهم على محافظ إلكترونية، وذلك من خلال إيهام الشاكين بضمهم لمجموعات وإرسال أكواد لهم وإيهامهم أنها خاصة بإتمام الإشتراك بتلك المجموعات ، وعقب فتح الأكواد يقوم بالسيطرة على محتوى هواتفهم والإستيلاء على حساباتهم.


وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية تم ضبطه بدائرة قسم شرطة رأس البر بدمياط ، وبحوزته (6 هواتف محمول "بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" – 15شريحة هاتف محمول) .. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه ، وقيامه بإرتكاب عدد (36) واقعة بذات الأسلوب .

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم .



أسباب مقاومة الأنسولين.. تحذيرات صحية وخطة علاج فعالة

القوات المسلحة تنظم احتفالها السنوي بذكرى انتصارات العاشر من رمضان | صور

إزالة مقابر مخالفة وتعديات على الأراضي الزراعية بالشرقية

حملات لضبط التوك توك والدراجات النارية والسرفيس غير الملتزمين بالشرقية

