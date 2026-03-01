ترامب: الحرب ضد إيران ربما تستمر 4 أسابيع مقبلة

أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى أن الصراع مع إيران ربما يستمر خلال الأسابيع الأربعة المقبلة، بحسب ما نقلته صحيفة “ديلي ميل” اليوم الأحد.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن ترامب، قوله: “كانت الخطط تشير دائما إلى أنها عملية ستستغرق أربعة أسابيع، توقعنا أن تستغرق أربعة أسابيع أو نحو ذلك، على الرغم من قوتها، ولأنها دولة كبيرة، ستستغرق أربعة أسابيع، أو أقل”.

وقال ترامب للصحيفة: إنه لا يزال منفتحا على إجراء مزيد من المحادثات مع الإيرانيين، لكنه لم يذكر ما إذا كان ذلك سيحدث “قريبا”.

وأضاف “لا أعرف، يريدون التحدث، لكنني قلت إنهم كان ينبغي لهم التحدث الأسبوع الماضي، لا هذا الأسبوع”.