تعيين علي رضا أعرافي عضواً في مجلس القيادة الإيراني

أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية “إسنا” بأنه تم تعيين رجل الدين علي رضا أعرافي، اليوم الأحد، عضواً في مجلس القيادة الإيراني، وهو هيئة مكلفة بالقيام بدور الزعيم الأعلى إلى أن ينتخب مجلس الخبراء زعيماً جديداً.





وسيكون أعرافي، وهو عضو في "مجلس صيانة الدستور"، جزءاً من مجلس القيادة المؤقت إلى جانب الرئيس مسعود بيزشكيان ورئيس السلطة القضائية غلام حسين محسني أجئي.





وفي وقت سابق الأحد قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، إن تشكيل مجلس قيادة مؤقت سيتم قريباً تمهيداً لاختيار قائد جديد، وذلك بعدما أعلنت طهران في وقت سابق اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي في هجمات إسرائيلية أميركية على إيران.





وأضاف لاريجاني في مقابلة مع التلفزيون الإيراني: "سيتم قريباً تشكيل مجلس قيادة مؤقت إلى حين انتخاب المرشد القادم"، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل "أحرقتا قلب الشعب الإيراني" بعد اغتيالهما للمرشد علي خامنئي، متوعداً بـ"حرق قلوبهم بالمقابل".