سيف زاهر يتغني بالزمالك: فيلم العيد كان النهاردة في رمضان

حقق نادي الزمالك الفوز على فريق بيراميدز بنتيجة 1-0، على ستاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وعلق الإعلامي سيف زاهر، على فوز الزمالك، عبر حسابه على “فيس بوك”،: “الزمالك وسط الأزمات بيصنع البطولات.. الفوز السابع على التوالي وفيلم العيد كان النهاردة في رمضان أيوا.. الدوري المصري مشتعل والزمالك على القمة بكل استحقاق”.

وسجل حسام عبد المجيد هدف الزمالك في الدقيقة 60 من ركلة جزاء بعد أن احتسبها الحكم محمود بسيوني لصالح ناصر منسي بعد خطأ من أحمد سامي مدافع بيراميدز في تمرير الكرة لأحمد الشناوي حارس مرماه ليعرقل منسي ليحتسبها الحكم بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

وبتلك النتيجة اعتلى الزمالك صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 40 نقطة، وتوقف رصيد بيراميدز عند النقطة 37 في المركز الثاني.