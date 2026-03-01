الأنبا ماركوس يهنئ رئيس جامعة كفر الشيخ بمناسبة شهر رمضان المبارك| صور

استقبل الدكتور يحيى عيد، رئيس جامعة كفر الشيخ، بمكتبه، وفدًا كنسيًا رفيع المستوى برئاسة نيافة الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبراري ودير القديسة دميانة، يرافقه القمص بطرس بسطوروس وكيل عام مطرانية كفر الشيخ ودمياط والبراري ودير القديسة دميانة ورئيس بيت العائلة بكفر الشيخ، والقمص ياكوبس أسعد كاهن كنيسة الشهيد مارمينا، وذلك لتقديم التهنئة له بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه رئيسًا لجامعة كفر الشيخ، وكذلك التهنئة بحلول شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك بحضور الدكتور إسماعيل إسماعيل ابراهيم نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وخلال اللقاء، أعرب الدكتور يحيى عيد عن خالص شكره وتقديره لوفد الكنيسة على هذه الزيارة الكريمة، التي تعكس عمق العلاقات وروح المحبة والإخاء التي تجمع أبناء الوطن الواحد، مؤكدًا أن مشاعر التهنئة المتبادلة في المناسبات الوطنية والدينية تُجسد أسمى معاني الوحدة الوطنية، التي تُعد ركيزة أساسية في بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق أهداف التنمية الشاملة.

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى أن الجامعة ستظل منبرًا للعلم والتنوير، وحاضنةً لقيم المواطنة والتسامح، وغرس روح الانتماء لدى الطلاب، بما يسهم في إعداد أجيال قادرة على مواصلة مسيرة البناء والعطاء، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

من جانبه، أعرب نيافة الأنبا ماركوس وأعضاء الوفد الكنسي عن خالص تهانيهم القلبية للدكتور يحيى عيد بمناسبة توليه رئاسة جامعة كفر الشيخ، مؤكدين ثقتهم في قدرته على استكمال مسيرة التطوير والتميز التي تشهدها الجامعة، ومتمنين لسيادته دوام التوفيق والسداد في أداء رسالته العلمية والوطنية.

كما قدم الوفد تهنئته بحلول شهر رمضان المبارك، داعين الله عز وجل أن يعيده على مصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والاستقرار، وأن يحفظ شعبه العظيم تحت راية الوحدة والمحبة.