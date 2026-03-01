قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 1مارس 2026
لمة شبابنا في رمضان.. كفر الشيخ تجمع القلوب ضمن حلقات القرآن الكريم
محمد مرجان: لازم نصبر على توروب ونحاسبه آخر الموسم مش طبيعي الأهلي يغير 4 مدربين
قطر تعلن تاجيل الأنشطة الرياضية ووديات منتخب مصر تواجه المجهول
ترامب: قضينا على 48 قائدا إيرانيا في نفس اللحظة وأوقفنا برنامج إيران النووي
تشكيل قمة أرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي
محافظ الغربية يخفض سعر البيض إلى 110 جنيهات خلال تفقده معرض أهلاً رمضان
دقائق دولية مجانية للمشتركين للاطمئنان على ذويهم بالدول العربية
الدوري الفرنسي: مصطفى محمد بديلا في تشكيل نانت لمواجهة ليل
ارتفاع ضحايا القصف الأمريكي لمدرسة البنات في ميناب بإيران لـ148 قتـ.يلة
بعد إقرار البرلمان.. آلية ضبط القيمة الإيجارية بـ قانون الضريبة العقارية
محافظ كفر الشيخ يناقش عددًا من الملفات القانونية| صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

ناقش المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، عددًا من الملفات القانونية الهادفة إلى حماية المال العام وترسيخ سيادة القانون، وذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، والمستشار مبروك حجاج، المستشار القانوني للمحافظة، والمستشار هشام يوسف مصطفى، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس القسم القضائي بالمحافظة، والمستشار محمود ناجي، مفوض الدولة، في إطار تعزيز وحسن إدارة الملفات القانونية والتعامل الفعّال مع القضايا والمنازعات.

وأكد محافظ كفر الشيخ أهمية التنسيق المستمر مع مختلف الجهات والهيئات القضائية، مع توضيح الحلول والإجراءات القانونية اللازمة تجاه القضايا القائمة، بما يحقق المصلحة العامة، ويصون حقوق الدولة، ويعزز مبادئ الشفافية والانضباط الإداري.

واستعرض المستشار مبروك حجاج، المستشار القانوني للمحافظة، آليات المتابعة الدقيقة للملفات القانونية، ومراجعة القرارات والإجراءات الإدارية قبل إصدارها، لضمان سلامتها القانونية وتحصينها من الطعون، مؤكدًا أهمية إبداء الرأي القانوني المسبق في الموضوعات ذات الأثر المالي أو الإداري، بما يسهم في حماية المال العام وتقليل النزاعات، ويدعم متخذ القرار برؤية قانونية واضحة تستند إلى صحيح القانون.

وناقش محافظ كفر الشيخ عددًا من الملفات القانونية مع المستشار هشام يوسف مصطفى، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس القسم القضائي بالمحافظة، لافتاً إلى أن دور الهيئة يرتكز على تمثيل الدولة والدفاع عن حقوقها أمام مختلف درجات التقاضي، ومباشرة الدعاوى والطعون حفاظًا على المال العام وصونًا لمقدرات الدولة، بما يسهم في تسريع وتيرة الفصل فى القضايا، وتحقيق أفضل النتائج القانونية التي تدعم استقرار العمل الإداري.

كما تناول المستشار محمود ناجي، مفوض الدولة، أهمية تنظيم وضبط التعاقدات التي تبرمها المحافظة مع الجهات العامة، وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة، خاصة ما يتعلق بقوانين المناقصات والمزايدات، وضمان الالتزام بمعايير الشفافية وتكافؤ الفرص، وذلك بالتنسيق مع الادارة العامة للشئون القانونية.

وأشار محافظ كفر الشيخ إلى ضرورة فحص التظلمات المقدمة بشأن القرارات الإدارية والتعاقدات، وإبداء الرأي القانوني المحايد حيالها، بما يعزز الانضباط المؤسسي، ويحد من أية مخالفات محتملة، ويصون حقوق جميع الأطراف في إطار من المشروعية وسيادة القانون.

وزير الدفاع داخل إحدى وحدات الدفاع الجوي
نائب محافظ الشرقية
