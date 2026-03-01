قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

مخاوف بشأن إمدادات الطاقة العالمية .. توقف 150 ناقلة نفط وغاز خارج مضيق هرمز

ملك ريان

أفادت وكالة رويترز نقلًا عن بيانات ملاحية حديثة أن نحو 150 ناقلة محملة بالنفط والغاز الطبيعي توقفت في مياه الخليج العربي خارج نطاق مضيق هرمز، في تطور لافت يعكس تصاعد حالة الترقب والحذر في أحد أهم الممرات المائية الاستراتيجية في العالم.

يُعد مضيق هرمز شريانًا حيويًا لتجارة الطاقة الدولية، حيث تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال القادمة من دول الخليج إلى الأسواق العالمية في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأي اضطراب في حركة الملاحة بهذا الممر ينعكس بشكل مباشر على أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.

وبحسب البيانات الملاحية، فإن الناقلات المتوقفة تحمل شحنات متنوعة من النفط الخام والغاز الطبيعي، ويُرجح أن قرار التوقف جاء كإجراء احترازي في ظل توترات جيوسياسية متصاعدة تشهدها المنطقة وتلجأ شركات الشحن في مثل هذه الحالات إلى تقليل المخاطر عبر الانتظار خارج مناطق العبور الحساسة لحين اتضاح الصورة الأمنية.

يرى محللون أن هذا التوقف الجماعي قد يؤدي إلى تأخير في تسليم الشحنات، ما يضغط على الأسواق الفورية ويرفع تكاليف الشحن والتأمين كما أن استمرار الوضع لفترة أطول قد يدفع بعض الدول المستوردة إلى السحب من احتياطياتها الاستراتيجية أو البحث عن بدائل إمداد مؤقتة.

تكتسب هذه التطورات أهمية إضافية في ظل حساسية أسواق الطاقة العالمية لأي مؤشرات على تعطل الإمدادات، خاصة مع تقلبات الأسعار المستمرة نتيجة عوامل اقتصادية وجيوسياسية متشابكة ويؤكد خبراء أن مجرد التلويح باحتمال تعطل الملاحة في مضيق هرمز كفيل بإحداث موجات من الارتفاعات السعرية، حتى في حال عدم وقوع تعطيل فعلي.

في المقابل، لم تصدر حتى الآن بيانات رسمية تفصيلية من الجهات المعنية بشأن أسباب التوقف أو مدته المتوقعة، فيما تتابع شركات الطاقة وشركات الشحن البحري تطورات الموقف عن كثب لاتخاذ القرارات المناسبة بشأن مسارات الرحلات وتوقيت العبور.

يظل مضيق هرمز، الذي يربط الخليج العربي ببحر عُمان والمحيط الهندي، نقطة ارتكاز في معادلة أمن الطاقة العالمي، ما يجعل أي تحرك غير اعتيادي في محيطه محل اهتمام ومراقبة دولية واسعة.

