الكاف يعلن الكيني كاماكو حكماً لمباراة الزمالك وأوتوهو

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسؤولي نادي الزمالك بتعيين الكيني بيتر واويرو كاماكو حكمًا لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام أوتوهو بطل الكونغو برازافيل، المقرر لها يوم 22 مارس المقبل على ستاد القاهرة الدولي، في إياب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويعاونه الكينيان جيلبرت كيبكويتش وستيفن إليزار أونيانجو مساعدين، بالإضافة إلى الرواندي صامويل أويكوندا حكمًا رابعًا.

وتم تعيين الجنوب أفريقي توم أبونجيل حكمًا لتقنية الفيديو، ويعاونه الكيني ديكنز ميميزا نياجروا.

واختار "كاف" الجيبوتي يعقوب علي علمي علي مراقبًا عامًا على المباراة، في حين يراقب الحكام آن يان ليم كي تشونج من موريشيوس.

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب ستقام في تمام الساعة الثالثة عصر يوم السبت الموافق 14 مارس المقبل على ستاد الفونس ماسامبا في الكونغو برازفيل