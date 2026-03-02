قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجهاد الإسلامي: استشهاد قائد الجناح العسكري في لبنان خلال هجوم إسرائيلي
مها عبد الناصر: نطالب بإنترنت مستمر للمصريين حتى بعد نفاد الباقات| خاص
بث مباشر.. شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين
رامز جلال عن دياب: النجم اللي غصب عننا موجود وفضيحته النهارده هتعدي الحدود
مواعيد مباريات الأهلي المتبقية في شهر رمضان
الإفتاء توضح حكم فدية الصيام للمريض بمرض مزمن المتوفى في رمضان
انخفاض سعر الذهب الآن بواقع 90 جنيها للجرام عيار 21
وزير الاستثمار: تعزيز تنافسية الصادرات دعما للنمو الاقتصادي.. تفاصيل
رامز جلال عن دياب: داق النجاح في أغنية واحدة
غياب مبابي .. قائمة ريال مدريد ضد خيتافي في الدوري الإسباني
لأول مرة منذ بدء الحرب.. انفجارات قرب منشأة أصفهان النووية وسط إيران
دياب ضحية رامز ليفل الوحش في حلقة اليوم
أذهلتني بهجومها ضد العرب .. ترامب: نسحق إيران.. والأخطر لم ينفذ بعد

قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب في مقابلة هاتفية استمرت تسع دقائق مع شبكة CNN صباح اليوم الاثنين، إن الجيش الامريكي “يسحق إيران بقوة”، مشيرًا إلى أن “الموجة الكبرى” من العمليات لم تبدأ بعد.

وأضاف ترامب في حديثه لمقدم شبكة CNN جاك تابر “نحن نحطمهم بقوة. أعتقد أن الأمور تسير بشكل جيد جدًا. الأمر قوي للغاية. لدينا أعظم جيش في العالم ونستخدمه.”

وتطرق ترامب خلال المقابلة إلى عدة ملفات، من بينها مدة النزاع المتوقعة، وردود الفعل الإيرانية الواسعة، وسيناريوهات الخلافة داخل إيران.

هل ستطول الحرب ؟

وبشأن المدة المحتملة للحرب، قال ترامب “لا أريد أن تستمر طويلًا. كنت أعتقد دائمًا أنها ستستغرق أربعة أسابيع. ونحن متقدمون قليلًا على الجدول الزمني.”

وعند سؤاله عمّا إذا كانت الولايات المتحدة تقوم بخطوات إضافية، إلى جانب العمليات العسكرية، لمساعدة الشعب الإيراني على استعادة السيطرة من النظام، أجاب: “نعم، بالفعل. لكن في الوقت الحالي نريد من الجميع البقاء في الداخل. الوضع غير آمن”

وتابع ترامب محذرًا: “ولن يصبح أكثر أمانًا، لم نبدأ حتى بضربهم بقوة، الموجة الكبرى لم تحدث بعد. الضربة الكبيرة قادمة قريبًا.”

أكبر مفاجأة أذهلت ترامب

اعتبر ترامب أن “أكبر مفاجأة” حتى الآن تمثلت في الهجمات الإيرانية على دول عربية في المنطقة، بينها البحرين والأردن والكويت وقطر والإمارات.

وقال: “تفاجأنا، قلنا لهم ‘نحن نتكفل بالأمر’، والآن يريدون القتال، إنهم يقاتلون بشراسة، كان من المفترض أن يكونوا متورطين بشكل محدود جدًا، لكنهم الآن يصرّون على الانخراط”

وأضاف عن القادة العرب: “أنا أعرف هؤلاء الناس، إنهم أقوياء وأذكياء”

وأشار إلى أن إيران “أطلقت النار على فندق وعلى مبنى سكني، وهذا أغضبهم. كانوا يراقبون، ولم يكن هناك سبب لانخراطهم.”

ورأى أن التهديد النووي الإيراني كان “سحابة مظلمة” تخيم على المنطقة منذ سنوات، مضيفًا: “لهذا لم يكن ممكنًا تحقيق السلام.”

من يقود إيران الآن؟

وفيما يتعلق بخلافة القيادة في إيران، قال ترامب “لا نعرف من هي القيادة الآن. لا نعرف من سيختارون. ربما يحالفهم الحظ ويأتون بشخص يعرف ما يفعل.”

وأشار إلى أن الضربات الأولى ألحقت خسائر كبيرة بالقيادة الإيرانية، قائلاً إن 49 شخصية قُتلت في الضربات، قائلا “كان هجومًا مذهلًا”، بحسب تعبيره.

وأضاف أن المسؤولين الإيرانيين “أصابهم بعض الغرور” عندما اجتمعوا في مكان واحد، ظنًا منهم أنهم غير قابلين للرصد، قائلا “لم يكونوا غير قابلين للرصد. لقد صُدمنا مما حدث”

وأكد أن من غير الواضح حاليًا من يقود البلاد، قائلاً: “هم أنفسهم لا يعرفون من يقودهم الآن، مضيفا “لم نتمكن من إبرام اتفاق”

وقال ترامب إن فريقه حاول التفاوض مع الإيرانيين، لكن “لم نتمكن من إبرام اتفاق معهم”، مضيفًا أن كل عرض جديد كان يقابَل بتراجع عن تعهدات سابقة.

وأوضح أن طهران رفضت إنهاء تخصيب اليورانيوم، مضيفًا “كان لديهم الكثير من المواد المخصبة. فكروا في إعادة تشغيلها هناك، لكن الوضع كان سيئًا للغاية، الجبل انهار تقريبًا.”

واعتبر أن العمل العسكري هو “الطريقة” المناسبة للتعامل مع إيران، قائلاً “لا داعي للقلق بشأن الاتفاقات.”

سليماني والاتفاق النووي

ذكّر ترامب بعملية اغتيال قاسم سليماني في 3 يناير 2020، واصفًا إياه بأنه “جنرال عنيف بشكل لا يُصدق”.

وقال: “كانت خطوة كبيرة، لو لم تحدث، ربما لم تكن إسرائيل موجودة اليوم.”

كما أشار إلى عملية “مطرقة منتصف الليل” التي استهدفت منشآت نووية إيرانية في يونيو 2025، قائلاً إن إيران كانت “على بُعد شهر من امتلاك سلاح نووي”.

وانتقد الاتفاق النووي الذي أُبرم في عهد الرئيس الأسبق باراك اوباما، معتبرًا أنه “أعطى كل القوة لإيران” وكان “مسارًا نحو القنبلة”.

وختم ترامب حديثه بالقول إن الإيرانيين في المحادثات الأخيرة “لم يكونوا مستعدين لتقديم ما طلبناه منهم، كان ينبغي أن يفعلوا ذلك”، مضيفًا قبل إنهاء المكالمة “الأمور تسير بشكل جيد.”

صلاة الضحى

صلاة الضحى .. الأزهر للفتوى يوضح أكبر عدد ركعات لها وكيفية أدائها

سؤال الطفلة نور

هل المرض والتعب عقاب من ربنا ليا؟ إمام السيدة زينب يجيب

الدكتور حسام شاكر

قصة المصرية التي تعينت أول عميدة بكبرى جامعات إندونيسيا؟ تعرف عليها

بالصور

أكلات زمان التي اختفت من سفرة رمضان.. أطباق كانت نجمة الإفطار وأصبحت ذكرى

سفرة رمضان قديمًا لم تكن مزدحمة بالأصناف الكثيرة كما نراها اليوم، لكنها كانت مليئة بالبركة والطعم الأصيل. أطباق بسيطة
الأشموني يستقبل ويٌكرم حفظة القرآن أبناء الشرقية المشاركين في دولة التلاوة

الأنبوبة خلصت قبل أذان المغرب بدقائق؟ حلول سريعة لإنقاذ سفرة رمضان

الأنبوبة خلصت قبل أذان المغرب بدقائق؟ حلول سريعة لإنقاذ سفرة رمضان
احذري.. أخطاء شائعة في تعليم الأطفال آداب الصيام

أخطاء شائعة في تعليم الأطفال الصيام
أول شهور لهبة السيسي

بعد تلقيها الكيماوي.. هبة السيسي تظهر حليقة الرأس وتثير تعاطف الجمهور

حقيقة اعتزال سمسم شهاب

مقولتش هعتزل | سمسم شهاب ينفي شائعات تحريم الفن .. ويؤكد تمسكه بالغناء

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سقوط القلاع الزجاجية وانكسار هيبة التاج

سيد الضبع

سيـد الضبـع يكتـب : وسط نيران الحروب … تبقى نعمة الأمن في مصر مسؤولية الجميع

د. ياسين عبد الله عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر

د. ياسين عبدالله يكتب: حقيقةُ الصِّيام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: العمر لا يقاس بالزمن

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: عين سحرية

