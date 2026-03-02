"سنتكوم": قاذفات B1 الأمريكية قصفت مواقع صواريخ باليستية في إيران

أكدت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) أن الجيش الأمريكي استخدم قاذفات القنابل الشبحية من طراز B-2 لضرب منشآت الصواريخ الباليستية الإيرانية ضمن عملية "ملحمة الغضب" الجارية.

وأوضحت (سنتكوم) - في بيان - أن قاذفات القنابل من طراز B-2، المجهزة بقنابل وزنها 2000 رطل، ضربت مواقع الصواريخ الباليستية الإيرانية "المحصنة".

وهذه هي المرة الثانية التي تُستخدم فيها هذه الطائرة، التي يمكنها الوصول إلى ارتفاع أكثر من 50 ألف قدم والطيران لمسافة 6000 ميل بحري دون التزود بالوقود، في عملية ضد إيران.

في يونيو الماضي، أطلقت سبع قاذفات شبح من طراز B-2 Spirit، أقلعت من قاعدة وايتمان الجوية في ولاية ميسوري، 14 قنبلة ضخمة من طراز GBU-57 وزنها 30 ألف رطل على مواقع نووية إيرانية في منشآت فوردو وأصفهان ونطنز.

وعلى صعيد متصل ، ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن انفجارات ضخمة وقعت في غرب وجنوب غربي العاصمة طهران .