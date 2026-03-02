أول اعتراض رسمي من البحرين على الهجمات الإيرانية.. تفاصيل

أرسلت البعثة الدائمة لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، خطابا، إلى الأمين العام للأمم المتحدة “أنتونيو جوتيريش”، بشكل فوري، وذلك إثر الهجمات على مملكة البحرين والتي تبنتها إيران.

وأعرب الخطاب، عن إدانة مملكة البحرين الشديدة للاعتداءات الصاروخية الغادرة التي أُطلقت من إيران، واستهدفت مواقع ومنشآت ومناطق سكنية داخل حدود المملكة.

وأوضح الخطاب أن الدفاعات الجوية البحرينية تصدت لعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة، حيث تشكل هذه الأعمال انتهاكاً صارخاً وخطيراً لسيادة مملكة البحرين وسلامة أراضيها وأمن شعبها.

وأشار إلى استنكار مملكة البحرين لهذه الأعمال العدوانية الخطيرة التي تمثل تصعيداً غير مسؤول، وتؤكد في ذات السياق أن استهداف أراضي ومنشآت مملكة البحرين يعد عملاً عدائياً مرفوضاً جملةً وتفصيلاً، ولن يتم التسامح معه أو التغاضي عنه، كما تشكل هذه الاعتداءات سابقةً تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة وتقوض مبادئ حسن الجوار.

وأكدت مملكة البحرين - في الخطاب الموجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة - التزامها الراسخ بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، فإنها تحتفظ بحقها الكامل والأصيل في الرد؛ بما يتناسب مع شكل وحجم هذه الاعتداءات الجبانة، واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لإعادة الأمن والاستقرار وحماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها، وذلك وفقاً للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة وفي إطار القانون الدولي وبالتنسيق مع حلفائها وشركائها.