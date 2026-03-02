القوات الأمريكية تنشر فيديو لـ قاذفات B‑2 قبل تنفيذ ضربات داخل إيران |شاهد

نشرت قيادة القوات المركزية الأمريكية عبر حساباتها على منصة X (سابقًا تويتر) فيديو يُظهر إقلاع قاذفات استراتيجية أمريكية للمشاركة في ضربات جوية ضد أهداف داخل إيران، كجزء من العمليات العسكرية الجارية في المنطقة.

ويُظهر الفيديو القصير الذي شاركته القيادة المركزية استعداد طائرات B‑2 الشبحية وإقلاعها تمهيدًا لتنفيذ ضربات ليلية استهدفت ما وصفته بـ “منشآت الصواريخ الباليستية المحصّنة” داخل إيران، ضمن حملة تهدف إلى تقويض قدرات الصواريخ الباليستية الإيرانية.

وأكدت القيادة في منشورها أن القاذفات كانت مُجهّزة بقنابل ثقيلة يزن كل منها نحو 2,000 رطل، وأن الضربات نفذت خلال الليل الماضي، في إطار حملة واسعة النطاق ضد بنى تحتية وصاروخية إيرانية.

تأتي هذه الضربات وسط تصعيد عسكري بين الولايات المتحدة وإيران، وضمن عمليات مشتركة مع إسرائيل تستهدف مواقع إستراتيجية داخل الأراضي الإيرانية، بحسب تقارير غربية.

وتجدر الإشارة إلى أن الفيديو الذي نشرته القيادة المركزية أُعيد تداوله بكثافة على وسائل التواصل.