السعودية: الأوضاع الأمنية بالمملكة "مطمئنة" والحياة اليومية تسير بصورة طبيعية

أكّدت وزارة الداخلية السعودية أنه في ضوء ما تشهده المنطقة من أحداث وتطورات إقليمية، فإن الأوضاع الأمنية في المملكة العربية السعودية مطمئنة، والحياة اليومية تسير بصورة طبيعية في كل المناطق.

ونوهت الداخلية السعودية - وفق وكالة الأنباء السعودية (واس)- اليوم /الإثنين/ - بأن القطاعات الأمنية تعمل على مدار الساعة ضمن منظومة أمنية وخدمية متكاملة، بما يعزز أمن الوطن وسلامة كل من يعيش على أرضه.

وأكدت وزارة الداخلية السعودية أن أمن المملكة وزوارها والمقيمين على أراضيها على رأس أولوياتها، مشددة على عدم تداول الشائعات أو المقاطع المجهولة، وأن يكون استقاء المعلومات من خلال مصادرها الرسمية.

وفي السياق، بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، في اتصال هاتفي، تلقاه من ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند، التطورات في المنطقة وما تشهده من تصعيد عسكري خطير يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأعرب رئيس وزراء الهند - خلال الاتصال - عن رفض الهند لما تعرضت له المملكة من هجمات إيرانية سافرة، مؤكدًا تضامنه مع المملكة وإدانته لما يهدد سيادتها وسلامة أراضيها وأمن مواطنيها.

هذا وصرّح مصدرٌ مسئولٌ في وزارة الطاقة السعودية، بأنه عند الساعة السابعة وأربع دقائق (بالتوقيت المحلي) تعرّضت مصفاة تكرير البترول في رأس تنورة لأضرار محدودة بسقوط شظايا ناتجة عن اعتراض طائرتين مسيرتين في محيط المصفاة؛ ما أسفر عن نشوب حريقٌ محدود جرى التعامل معه فورًا من قِبل فرق الطوارئ، ولم تترتب على ذلك، أي إصابات أو وفيات.

كما جرى إيقاف بعض الوحدات التشغيلية في المصفاة بصورة احترازية، دون أن تتأثر إمدادات البترول ومشتقاته للأسواق المحلية.