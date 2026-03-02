إنفانتينو يُعلق على اتهام بريستياني بالعنصرية

اعتبر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو أنّ لاعبي كرة القدم الذين يغطّون أفواههم خلال المشادات ينبغي أن يطردوا من المباراة.



وقال إنفانتينو في مقابلة مع "سكاي سبورتس": "إذا غطّى لاعب فمه وقال شيئاً يحمل تبعات عنصرية، فعندها يجب طرده، بطبيعة الحال. ينبغي افتراض أنه قال شيئاً لا ينبغي قوله، وإلا لما احتاج إلى تغطية فمه".

وأضاف "هذه إجراءات يمكننا ويجب علينا اتخاذها كي نُظهر أننا نتعامل بجدية مع معركتنا ضد العنصرية".

وكان الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) أوقف مؤقتاً بريستياني في انتظار انتهاء التحقيق في الحادثة التي وقعت خلال ذهاب الملحق المؤهل الى ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا بين بنفيكا وريال مدريد

وتوقفت المباراة التي انتهت بفوز ريال 1-0، لنحو عشر دقائق بعدما شكا فينيسيوس من تعرّضه لوصف "قرد" من اللاعب الأرجنتيني، وهي اتهامات نفاها الأخير عبر حسابه على إنستغرام مؤكداً أن لاعب ريال "أساء وللأسف تفسير ما اعتقد أنه سمعه".

وقال إنفانتينو: "بالطبع، في إطار إجراء تأديبي، يجب تحليل الوضع وجمع الأدلة، لكن لا يمكننا الاكتفاء بذلك مستقبلاً".

وأضاف "علينا أن نتحرك بحزم وبأسلوب رادع. ربما يجب أن نفكر ليس فقط في العقوبات، بل أيضاً في تغيير ثقافتنا ومنح اللاعبين أو أي شخص يرتكب خطأً فرصة للاعتذار. قد يقوم المرء بأشياء يندم عليها تحت تأثير الغضب، فيعتذر، وعندها يجب أن تكون العقوبة مختلفة. ربما علينا أن ندرس هذا الخيار".

ويواجه بريستياني عقوبة تصل إلى 10 مباريات في حال إدانته.