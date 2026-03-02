قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إسرائيل تذوق من جحيم غزة .. الاحتلال يعلن إصابة 960 شخصا منذ بدء المواجهة مع إيران
خيركم سابق| السيدة المسنة عفاف: بيعت السرير بتاعي عشان أشتري كفن
عاجل | سماع دوي انفجارات داخل مطار بغداد الدولي
وزير الخارجية الإيراني: سنستخدم كل قدراتنا لمواجهة إسرائيل وأمريكا
بعد العذاب .. رامز جلال يشارك صورة جديدة من حلقة دياب
لا يريد العمل معها.. دياب يثير الجدل بحديثه عن غادة عبدالرازق والعلاج النفسي
بعد موجة الأمطار .. الأرصاد تزف بشرى بشأن طقس الساعات القادمة
هل يجوز للمرأة الصلاة على الكرسي «من باب الستر» فقط؟.. رد حاسم من د. علي جمعة
استاد الملك فهد يستضيف نهائي كأس آسيا 2027
دعاء ليلة 13 رمضان.. كلمات تريح القلب من كل ضيق وتفرج كرب المكروبين
الأمين العام لـ الناتو: الضربات الإسرائيلية والأمريكية لإيران مهمة لتقويض قدرتها النووية
موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026.. بشرى سارة للموظفين قبل عيد الفطر
رياضة

إنفانتينو يُعلق على اتهام بريستياني بالعنصرية

إنفانتينو
إنفانتينو
حسام الحارتي

اعتبر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو أنّ لاعبي كرة القدم الذين يغطّون أفواههم خلال المشادات ينبغي أن يطردوا من المباراة.


وقال إنفانتينو في مقابلة مع "سكاي سبورتس": "إذا غطّى لاعب فمه وقال شيئاً يحمل تبعات عنصرية، فعندها يجب طرده، بطبيعة الحال. ينبغي افتراض أنه قال شيئاً لا ينبغي قوله، وإلا لما احتاج إلى تغطية فمه".

وأضاف  "هذه إجراءات يمكننا ويجب علينا اتخاذها كي نُظهر أننا نتعامل بجدية مع معركتنا ضد العنصرية".

وكان الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) أوقف مؤقتاً بريستياني في انتظار انتهاء التحقيق في الحادثة التي وقعت خلال ذهاب الملحق المؤهل الى ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا بين بنفيكا وريال مدريد 

وتوقفت المباراة التي انتهت بفوز ريال 1-0، لنحو عشر دقائق بعدما شكا فينيسيوس من تعرّضه لوصف "قرد" من اللاعب الأرجنتيني، وهي اتهامات نفاها الأخير عبر حسابه على إنستغرام مؤكداً أن لاعب ريال "أساء وللأسف تفسير ما اعتقد أنه سمعه".

وقال إنفانتينو: "بالطبع، في إطار إجراء تأديبي، يجب تحليل الوضع وجمع الأدلة، لكن لا يمكننا الاكتفاء بذلك مستقبلاً".

وأضاف "علينا أن نتحرك بحزم وبأسلوب رادع. ربما يجب أن نفكر ليس فقط في العقوبات، بل أيضاً في تغيير ثقافتنا ومنح اللاعبين أو أي شخص يرتكب خطأً فرصة للاعتذار. قد يقوم المرء بأشياء يندم عليها تحت تأثير الغضب، فيعتذر، وعندها يجب أن تكون العقوبة مختلفة. ربما علينا أن ندرس هذا الخيار".

ويواجه بريستياني عقوبة تصل إلى 10 مباريات في حال إدانته.

رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو سكاي سبورتس دوري أبطال أوروبا وريال مدريد

اتنين غيرنا
ميتسوبيشي اكليبس كروس
5 أخطاء بتخلي الفراخ ناشفة مهما عملتي
سيارات كهربائية
