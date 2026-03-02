أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة تنفذ عملية قوية في إيران، وذلك حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

وقال ترامب: حذرنا إيران من تشييد منشآت نووية جديدة لكنها تجاهلت ذلك، وبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني كان ينمو بسرعة".

وأضاف ترامب: إيران كانت ستمتلك قريبا صواريخ قادرة على الوصول إلى الولايات المتحدة".

وتابع ترامب: "هذه هي فرصتنا الأخيرة لضرب إيران قبل امتلاك السلاح النووي".

وأكمل ترامب: "أهدافنا واضحة، وهي تدمير القدرات العسكرية الإيرانية، وتوقعنا أن يستغرق الأمر من 4 إلى 5 أسابيع، لكن لدينا القدرة على الاستمرار لفترة أطول من ذلك".

وواصل ترامب: سنحقق النصر بسهولة، ونتقدم حاليا عن الجدول الزمني المحدد سلفا.