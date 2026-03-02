محافظ البحر الأحمر: مدينة الغردقة تستحق بنية تحتية متكاملة تواكب مكانتها السياحية

عقد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، اجتماعًا لمتابعة موقف مشروعات الصرف الصحي بمدينة الغردقة وبحث آليات استكمال الأعمال بالمناطق غير المخدومة ، بحضور المهندس محمد نصر نبيه رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس سامي ميلاد الاستشاري، واللواء ياسر حماية رئيس مدينة الغردقة، وهيثم فارس مدير مكتب المحافظ.

واستعرض محافظ البحر الأحمر خلال الاجتماع موقف تنفيذ خطوط الانحدار والروافع بالمناطق التالية: الكوثر، والجوهرة، النور، وأبو النواس، وفيلات المركز السياحي، و تقسيم القمر، والكوثر الجديد، موجّهًا ببدء تنفيذ هذه الأعمال وربطها بالشبكة الرئيسية للصرف الصحي وفق البرامج الزمنية المحددة، مع استكمال كافة الإجراءات اللازمة لضمان دخول الخدمة إلى تلك المناطق في أقرب وقت.

وناقش محافظ البحر الأحمر ، حصر المناطق غير المرتبطة بالشبكة، مؤكدًا أهمية إعداد خطة تنفيذية واضحة وسريعة لإدراج هذه المناطق ضمن أعمال التطوير، بما يواكب التوسع العمراني ويضمن الاستفادة الكاملة من مشروعات البنية التحتية.

ووجّه محافظ البحر الأحمر رئيس مدينة الغردقة بالتعاون الكامل مع الجهات المعنية ، وتقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة، لضمان عدم وجود أي معوقات قد تعطل التنفيذ، والانتهاء من الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة.

وأكد المحافظ أن مدينة الغردقة، بما تمثله من أهمية سياحية واقتصادية، تتطلب تطويرًا مستمرًا في منظومة المرافق، مشددًا على أن مشروع الصرف الصحي على رأس أولويات العمل التنفيذي في المرحلة الحالية.

وأشار إلى أنه سيتابع الموقف ميدانيًا من خلال جولات تفقدية للتقسيمات والمناطق غير المخدومة، للوقوف على نسب التنفيذ وضمان الالتزام بالخطة الموضوعة، وتقديم الخدمة للمواطنين بكفاءة وبدون تأخير.