محافظ بورسعيد يشارك “الأطفال الأيتام” بدار تحسين الصحة الإفطار الرمضاني

شارك اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم، الأطفال الأيتام بدار تحسين الصحة مائدة الإفطار الرمضاني، وسط أجواء تسودها مشاعر البهجة والمودة ،وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، والمهندس محمد السيد رئيس مجلس إدارة جمعية دار تحسين الصحة ، والدكتورة إنجي حسن مدير مديرية التضامن الاجتماعي ، والأستاذة شيماء العزبي رئيس حي المناخ.

وأكد محافظ بورسعيد حرصه على التواجد في هذه المناسبة وسط نزلاء دار تحسين الصحة ومشاركة الأطفال الأيتام مائدة الإفطار الرمضاني، مؤكدا على توفير كافة أوجه الرعاية للمقيمين بالجمعية وتقديم الدعم الكامل لهم بما يضمن لهم حياة كريمة ومتكاملة داخل مقر إقامتهم.

ومن جانبهم، أعرب مسؤولو دار تحسين الصحة عن خالص تقديرهم وسعادتهم بمشاركة محافظ بورسعيد الاطفال الأيتام هذه الأجواء الرمضانية، مؤكدين أن تلك الزيارات تمثل دعما معنويًا للأطفال وتعزز من شعورهم بالاهتمام والرعاية.