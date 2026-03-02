لبحث خطة تطوير شبكات الاتصالات.. محافظ بورسعيد يستقبل مدير عام منطقة بورسعيد للمصرية للاتصالات

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم، المهندس حمدي البرماوي مدير عام منطقة بورسعيد بالشركة المصرية للاتصالات، وذلك لتطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين.

وخلال اللقاء، استعرض مدير عام منطقة بورسعيد خطة تنفيذ المشروع القومي لتحديث شبكات الاتصالات بنطاق المحافظة والذي يستهدف تحويل الشبكات النحاسية إلى شبكات الألياف الضوئية بتكنولوجيا FTTH، على مدار أربع سنوات بما يسهم في تحسين جودة خدمات الاتصالات وضمان سرعات إنترنت أعلى للمواطنين تماشيًا مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي.

محافظ بورسعيد يستقبل مدير عام منطقة بورسعيد للمصرية للاتصالات

و تضمن العرض استعراض أحدث الأساليب التكنولوجية المستخدمة في أعمال الحفر ومد كابلات الألياف الضوئية والتي تعتمدها الشركة المصرية للاتصالات بما يحقق سرعة في التنفيذ وتقليل التأثير على الطرق والمرافق، مقارنة بطرق الحفر التقليدية.

ومن جانبه، أشاد محافظ بورسعيد بجهود وزارة الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات في تنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية الرقمية مؤكد علي تقديم كامل الدعم والتيسيرات اللازمة لإنجاز المشروع وفق الجداول الزمنية المحددة بما يحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة لأبناء بورسعيد.