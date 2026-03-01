محافظ بورسعيد يقرر إعفاء رئيس حي الزهور من منصبه بسبب شكاوي المواطنين

قرر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، إعفاء رئيس حي الزهور اللواء أيمن صبحي قليني من منصبه، وذلك بسبب شكاوى المواطنين وسوء الخدمات و الإشغالات داخل نطاق الحي في إطار جولاته الميدانية المفاجئة لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين

وأكد محافظ بورسعيد أن المرحلة الحالية تتطلب أداءً ميدانيًا فعالًا واستجابة فورية لشكاوى المواطنين، مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع أي تقصير في منظومة العمل، وأن معيار التقييم هو مستوى رضا المواطن وتحقيق الانضباط بالشوارع والميادين

ووجه محافظ بورسعيد بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين مستوى النظافة ورفع كفاءة الخدمات بحي الزهور، مع تكثيف الحملات اليومية والمتابعة المستمرة لضمان الارتقاء بالمظهر الحضاري وتحقيق جودة الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة