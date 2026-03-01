استمرار الحملات المكثفة لرفع مستوى النظافة والإشغالات بجميع أحياء بورسعيد وبورفؤاد

شهدت مختلف أحياء محافظة بورسعيد ومدينة بورفؤاد حملات ميدانية مكثفة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بالمظهر الحضاري، تزامنًا مع شهر رمضان المبارك.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، برفع مستوى النظافة العامة والتصدي لجميع صور الإشغالات والتعديات وفرض الانضباط بالشوارع والميادين.

حى الضواحى

داخل حي الضواحي، تابع الأستاذ فوزي الوالي، رئيس الحي، أعمال شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة، بمناطق الحراسات واللبانة الجديدة وفاطمة الزهراء، وتم رفع تجمعات القمامة والمخلفات وتجريف الرمال المتراكمة وأعمال الكنس اليدوي والآلي لتحسين البيئة، بالاضافة لتنفيذ حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بمنطقة مبارك أمام بوابة الاستثمار، والتي أسفرت عن إزالة فروشات الخضراوات والفاكهة والبنوك الخشبية والأقفاص والتند والكراسي وجميع الإشغالات المخالفة من نهر الطريق مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

حى العرب

وفي حي العرب، تابع المهندس وليد الدعدع، رئيس الحي، أعمال شركة نهضة مصر في رفع المخلفات والتمركزات من مناطق العرب القديم والسلام تمليك وشارع العبور وشارع النصر وشارع الصباح ومنطقة الكويت وطرح البحر، إلى جانب تكثيف أعمال الجمع المنزلي بمنطقة أرض العزبة على مدار 24 ساعة، وذلك بالتوازي مع حملة موسعة لرفع الإشغالات والتعديات بمناطق أرض العزبة وامتداد شارع النصر، حيث تمت إزالة جميع الإشغالات من أمام المحال والمقاهي، وإعادة فتح الطرق أمام حركة المواطنين والسيارات.

حى المناخ

وبنطاق حي المناخ، تواصلت أعمال منظومة النظافة الجديدة بشارع 23 ديسمبر ومنطقة العرب القديم برئاسة شيماء العزبي، رئيس الحي، بالتنسيق مع شركة نهضة مصر، للحفاظ على المظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات.

حى الشرق

وشهد حي الشرق استمرار الحملات المكثفة للنظافة خلال الفترات المسائية، بقيادة سمر الموافي، رئيس الحي، لضمان إفراغ الحاويات بصفة دورية والتعامل الفوري مع أي تجمعات للمخلفات، إلى جانب تنفيذ حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بمحيط السكة الحديد وحديقة الفرما، والتي أسفرت عن إزالة جميع التعديات وإعادة الانضباط والسيولة المرورية.

حى الزهور

وبنطاق حي الزهور، تابع اللواء أيمن صبحي قليني، رئيس الحي، أعمال رفع تجمعات الرتش بمنطقة عثمان بن عفان خلف محطة وقود الكابتن باستخدام المعدات الثقيلة وسيارات النقل، مع التأكيد على منع عودة التراكمات مرة أخرى، كما تم إزالة مخالفة بناء وتحويل وحدة سكنية إلى نشاط تجاري دون ترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

مدينة بورفؤاد

وفي مدينة بورفؤاد، وجه الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس المدينة، بتكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين وفتح الطرق أمام حركة المشاة والسيارات مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة لضمان عدم تكرار المخالفات.

وداخل حي الجنوب، تابع أحمد زغلف، رئيس الحي، أعمال صيانة ورفع كفاءة أعمدة الإنارة بمنطقة النورس، والتي شملت إصلاح الأعطال واستبدال الأسلاك المتهالكة وصيانة الكشافات وتأمين الأعمدة بما يسهم في تحسين مستوى الإضاءة العامة خلال شهر رمضان.

حي غرب

تابعت المهندسة شيماء جودة، رئيس الحي، أعمال شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة لرفع كفاءة الطريق العمومي ومدخل بورسعيد الغربي، حيث شملت الأعمال كنس وتجريف الطريق المؤدي إلى دمياط ورفع كفاءة الأرصفة ذهابًا وعودة، وإزالة الرمال والرتش والقمامة والحشائش، وذلك بمحيط الكافتيريات ومنفذ بورسعيد الجمركي والمطار ونادي الأبطال، بجانب أعمال النظافة داخل الجبانات بما يعكس الصورة الحضارية للمحافظة.

وأكد محافظ بورسعيد تواصل جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على مدار اليوم لرفع كفاءة الخدمات وتحقيق الانضباط بالشوارع.

وشدد على أنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفات أو التعديات، واستمرار الحملات اليومية بجميع الأحياء لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.