وكيل تعليم بورسعيد: التقييم اليومي أداة فعالة لمتابعة تحصيل الطلاب

تفقد محمود بدوي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم، مدرسة سعد زغلول الابتدائية التابعة لإدارة جنوب التعليمية، لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية واجراء التقييمات بها.





وكيل الوزارة يتابع انتظام العملية التعليمية بمدرسة سعد زغلول الابتدائية

حيث تابع وكيل تعليم بورسعيد شرح المعلمين داخل الفصول، واجراء التقييمات الطلابية، متفقدا قاعات الأنشطة التربوية ومعامل الحاسب الآلي، لافتا إلى أهمية دمج التعليم مع الرقمنة لتعزيز مهارات الطلاب.

وشدد بدوي على أهمية تطبيق لائحة الانضباط المدرسي، مع تنفيذ أساليب التحفيز التربوي الإيجابي لضمان التزام الطلاب بالقواعد المدرسية، وتحفيزهم على المشاركة الايجابية في العملية التعليمية.

وأوضح وكيل تعليم بورسعيد أن التقييم اليومي أداة فعالة لمتابعة تحصيل الطلاب وكشف نقاط القوة والضعف وتحقيق أهداف العملية التعليمية، مؤكدًا على أن هذا الشأن يخضع لمتابعة يومية دقيقة.