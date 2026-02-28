محافظ بورسعيد يتفقد مركز التنمية الشبابية بحي الزهور والمشروعات الاستثمارية.. صور

أجرى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، جولة ميدانية لتفقد منشآت مركز التنمية الشبابية بحي الزهور، وايضا متابعة سير العمل بالمشروعات الاستثمارية الجاري تنفيذها بالمركز، وذلك في إطار خطة المحافظة للنهوض بقطاع الشباب والرياضة

رافق محافظ بورسعيد خلال الجولة النائب حسن عمار عضو مجلس النواب و الأستاذ محمد عبد العزيز، مدير مديرية الشباب والرياضة، واللواء أيمن صبحي رئيس حي الزهور، والأستاذة هالة عبد المجيد نائب رئيس مجلس إدارة المركز، حيث تم تفقد عددًا من المشروعات المقامة داخل المركز، والتي تشمل: حمام السباحة الأوليمبي، وصالة المنازلات، ومبنى البنك الأهلي، إلى جانب ملاعب البادل المزودة بمدرجات لخدمة الأعضاء ورواد المركز

ووجه محافظ بورسعيد بسرعة الانتهاء من المشروعات الاستثمارية بالمركز، مؤكدًا أهمية الإسراع بمعدلات التنفيذ وفقًا للجدول الزمني المحدد، بما يضمن دخول المشروعات الخدمة في أقرب وقت

وأكد المحافظ أن دعم وتشجيع الاستثمار في المنشآت الشبابية والرياضية يسهم في تعظيم الموارد الذاتية، ويوفر عوائد مادية مستدامة تعود بالنفع على المحافظة، وتساعد في تطوير الخدمات المقدمة للشباب والنشء، مشددًا على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ