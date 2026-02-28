قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ بورسعيد: خطة متكاملة لرفع كفاءة النظافة وإعادة الانضباط ببورفؤاد |شاهد

محافظ بورسعيد: خطة متكاملة لرفع كفاءة النظافة وإعادة الانضباط بجميع الأحياء وبورفؤاد
محافظ بورسعيد: خطة متكاملة لرفع كفاءة النظافة وإعادة الانضباط بجميع الأحياء وبورفؤاد
محمد الغزاوى

شهدت أحياء محافظة بورسعيد ومدينة بورفؤاد في إطار تنفيذ توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد حملات موسعة ومكثفة لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة، وإزالة الإشغالات والتعديات، وتحقيق الانضباط بالشارع البورسعيدي، بالتنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية وشرطة المرافق وشركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة.


وأكد محافظ بورسعيد: "نعمل وفق رؤية واضحة لإعادة الانضباط الكامل إلى الشارع البورسعيدي، ورفع كفاءة منظومة النظافة بجميع الأحياء دون استثناء، ولن يكون هناك أي تهاون مع المخالفين أو المتعدين على حرم الطريق.

وشدد على أن المتابعة الميدانية مستمرة على مدار الساعة لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات وتحقيق بيئة نظيفة وآمنة تليق بأهالي بورسعيد

 أولاً: حي الضواحي: 

وفي حى الضواحي تم تنفيذ حملات مكثفة بشارع أسوان ومختلف مناطق الحي، بمتابعة عبد العال عبد الباري السكرتير العام المساعد، وفوزي الوالي رئيس حي الضواحي.

وشملت الحملات رفع تجمعات القمامة والمخلفات و تجريف الرمال المتراكمة بجوار الأرصفة، أعمال الكنس اليدوي والآلي، استخدام المعدات الثقيلة واللوادر لتحقيق انتشار شامل.

وأكد رئيس الحي استمرار التنسيق الكامل مع شركة النظافة لضمان أعلى مستوى من الخدمة

ثانيًا: مدينة بورفؤاد

وفي مدينة بورفؤاد تم تنفيذ حملات موسعة لإزالة الإشغالات والتعديات، خاصة بمحيط مساكن الفيروز، بقيادة الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد.

وأسفرت الحملات عن، إزالة البضائع المفترشة على الأرصفة، إعادة فتح الممرات أمام المشاة، اتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد المخالفين.

وأكد رئيس المدينة استمرار الحملات اليومية وعدم السماح بعودة العشوائيات

ثالثًا: حي العرب: 
 

بتكليف ومتابعة المهندس وليد الدعدع رئيس حي العرب، تم:
متابعة أعمال شركة النظافة بكافة قطاعات الحي و تكثيف الجمع المنزلي بمنطقة أرض العزب على مدار 24 ساعة
رفع التمركزات الرئيسية بالشوارع والمحاور و تنفيذ أعمال كنس وتجريف بمناطق العرب القديم، السلام تمليك، شارع العبور، الصباح، النصر، الكويت، وطرح البحر
مع التأكيد على الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين.


رابعًا: حي غرب:

بمتابعة المهندسة شيماء جودة رئيس حي غرب، تم رفع كفاءة الطريق العمومي والمدخل الغربي للمحافظة، من خلال:
تجريف الرمال والرتش و كنس الأرصفة ورفع المخلفات
تحسين المظهر الحضاري للطريق المؤدي إلى دمياط
رفع كفاءة محيط منفذ بورسعيد الجمركي والمطار ، 
وأكدت رئيس الحي أن نظافة المدخل الغربي تمثل الانطباع الأول للزائرين

خامسًا: حي المناخ:

قادت شيماء العزبي رئيس حي المناخ حملة مكبرة بشارع الناصر، بمشاركة شرطة المرافق، وأسفرت عن:
إزالة الإشغالات الثابتة والمتحركة
توسعة الشارع لتحقيق السيولة المرورية
التنبيه على أصحاب المحال بالالتزام بالمساحات القانونية
وأكدت استمرار الحملات اليومية لإعادة الانضباط الكامل.

سادسًا: حي الجنوب:

أصدر المحاسب أحمد زغلف رئيس حي الجنوب تعليماته لإدارة النقل الميكانيكي بـ:
الدفع باللوادر وسيارات النقل
رفع الرمال والرتش من مدخل القابوطي الجديد
تحسين مستوى النظافة العامة بالمنطقة
وذلك تنفيذًا فوريًا للتكليفات الصادرة.

سابعًا: حي الشرق: 
 

قادت سمر الموافي رئيس حي الشرق، حملة لإزالة تعدٍ على قطعة أرض بشارع إبراهيم توفيق، شملت:
إزالة التعدي بالكامل
اتخاذ إجراءات قانونية مشددة
التأكيد على استمرار الحملات اليومية لرصد أي مخالفات

ثامنًا: حي الزهور:

بمتابعة اللواء أيمن صبحي قليني رئيس حي الزهور، تم تنفيذ حملة مكثفة أسفرت عن:
إزالة و مصادرة إشغالات متنوعة في عدد من المناطق بحي الزهور، و التنبيه بعدم تكرار المخالفات مع التأكيد على الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين.

وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية محافظة بورسعيد لإعادة الوجه الحضاري للمدينة، وتحقيق السيولة المرورية، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

