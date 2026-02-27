قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

خلاف على إيجار ترابيزة بلياردو.. شاب ينهي حياة رجل في بورسعيد والأمن يضبط المتهم

خلاف على إيجار ترابيزة بلياردو.. ينهي حياة رجل بإسراء بورسعيد والأجهزة الأمنية تضبط المتهم
خلاف على إيجار ترابيزة بلياردو.. ينهي حياة رجل بإسراء بورسعيد والأجهزة الأمنية تضبط المتهم
محمد الغزاوى

استقبل مستشفى السلام جثة حسن عيد فرح علي حسن، 43 عامًا، متأثرًا بإصابته بطعنة نافذة، إثر اعتداء من آخرين بمنطقة الإسراء بمحافظة بورسعيد، وتم التحفظ على الجثمان داخل المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.


وتبين من التحريات الأولية أن خلافًا نشب بين ابن المجني عليه وأحد الأشخاص يعمل في تأجير ترابيزة بلياردو، بسبب قيمة مبلغ إيجار، حيث توجه المجني عليه لمعاتبته على الخلاف القائم بينهما، إلا أن مشادة كلامية تطورت سريعًا إلى مشاجرة، أقدم خلالها الطرف الآخر على استخراج سلاح أبيض وتوجيه طعنة أودت بحياته في الحال.

وتحرر محضر بالواقعة، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم، فيما باشرت جهات التحقيق التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

بورسعيد حوادث بورسعيد ترابيزة بلياردو محافظة بورسعيد

