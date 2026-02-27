قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

إمام مسجد السيدة زينب يشرح أفضل الأوقات للصلاة على سيدنا النبي.. فيديو

البهى عمرو

سأل طفل يسمى رشاد الشيخ أحمد عصام فرحات، إمام مسجد السيدة زينب، عن أفضل الأوقات للصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

أوضح الشيخ أحمد عصام، إمام مسجد السيدة زينب، خلال تقديمه برنامج «اقرأ وربك الأكرم» المذاع على قناة صدى البلد، أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن تتم في أي وقت وفي أي مكان، سواء عند دخول المسجد أو الخروج منه، أو قبل الدعاء وبعده، وفي أذكار الصباح والمساء، مؤكداً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم».

وفي سياق متصل، سألت طفلة أخرى الشيخ أحمد عصام، عن أفضل صيغة للصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وأضاف الشيخ عصام أن أفضل صيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي الصيغة الإبراهيمية، والتي تقول: «اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد».

وأشار إلى أنه يجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بأي صيغة أخرى تليق بمقامه وكماله، فالمهم الإخلاص والنية في الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.


 

