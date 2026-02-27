انتشار سيارات مستقبل مصر لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة بالغردقة

شهدت مدينة الغردقة، اليوم، انتشارًا مكثفًا لسيارات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بعدد من المناطق، شملت محيط مسجد الدهار الكبير، ومنطقة الأحياء، وميدان الدهار، لتوفير السلع الغذائية الأساسية بجودة مناسبة وأسعار مخفضة للمواطنين، وذلك في إطار توجيهات الدولة بتعزيز إتاحة السلع وتحقيق التوازن بالأسواق.

ويهدف انتشار السيارات إلى تغطية مختلف أحياء المدينة وضمان وصول المنتجات إلى أكبر عدد من المواطنين، مع طرح سلع غذائية تتميز بالجودة والسعر المناسب، بما يسهم في دعم استقرار الأسواق المحلية وتحفيز المنافسة الإيجابية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الجهاز لتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر، وتمكينها من الحصول على احتياجاتها من السلع الأساسية بسهولة ويسر، بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الحماية الاجتماعية.

وتتزامن جهود السيارات المتنقلة مع عمل المنافذ الثابتة التابعة للجهاز بمحافظة البحر الأحمر، بما يضمن تغطية شاملة لمختلف المدن والأحياء وتعزيز منظومة توفير السلع الغذائية بالمحافظة.