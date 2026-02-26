قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هيئة البترول في غزة: الاحتلال لم يدخل اليوم أي شاحنة غاز طهي إلى القطاع
قفشة: عقود اللاعبين مبالغ فيها.. وأنا ملتزم بالأهلي ومستمر حتى التجديد
بث مباشر.. شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين الشريفين تاسع ليلة في رمضان
المداح 6 الحلقة 10.. حمادة هلال يواجه صدمة جديدة بلغز «البلياتشو»
ابتسامات رمضانية في المترو.. معرض كاريكاتير يحول محطة صفاء حجازي إلى مساحة للبهجة
800 جنيه على البطاقة رسميًا.. كيف تتأكد أنك من مستحقي منحة التموين؟
أسلوب البازار.. كيف يستخدم وزير الخارجية الإيراني المساومة الدبلوماسية في محادثات النووي؟
وول ستريت جورنال: الولايات المتحدة تقترح تخفيفا محدودا للعقوبات على إيران
زاهر الشقنقيري: قانون ذوي الإعاقة يحتاج لتفعيل.. التعيين 5% لا يجب أن يبقى على الورق.. خاص
موعد جلسة المحكمة الرياضية.. تطورات هامة في قضية حسم لقب الدوري بين الأهلي وبيراميدز
قبل عرضه على البرلمان.. مقترح جديد لإعفاء القرى بالكامل من الضريبة العقارية
مها أحمد تثير الجدل برسالة غامضة: ربنا رحمنا منك يا متنمرة
محافظات

بالصور.. محافظ بورسعيد: رفع كفاءة وتطوير 30 فصلا بمدرسة النصر.. وإنشاء مبنى جديد

محمد الغزاوى

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، يرافقه الأستاذ محمود بدوي وكيل وزارة التربية والتعليم، مدرسة النصر الإعدادية بنين بحي المناخ لمتابعة سير العملية التعليمية والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للطلاب وذلك في إطار حرصه على الارتقاء بالمنظومة التعليمية داخل المحافظة.

وخلال جولته، تابع محافظ بورسعيد أعمال رفع وتطوير كفاءة 30 فصل داخل المدرسة مؤكدا  على أهمية الالتزام بأعلى معايير الجودة في تنفيذ أعمال التطوير بما يحقق بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

ووجه المحافظ باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحد من ارتفاع نسب الغياب داخل الفصول مشددا على أهمية المتابعة اليومية لانتظام حضور الطلاب والتنسيق بين إدارة المدرسة وأولياء الأمور لضمان انتظام العملية التعليمية.

و تفقد المحافظ أعمال إنشاء المبنى الجديد بالمدرسة والذي بدأ العمل به في ديسمبر 2024 ومن المقرر الانتهاء منه خلال أسبوعين حيث يضم المبنى 17 فصلًا دراسيا، إلى جانب 4 حجرات تشمل معمل علوم متطور، وحجرة للتربية الفنية وحجرة للمجالات وأخرى متعددة الأغراض.

كما شمل المبنى كذلك 4 حجرات إدارية ومخزنًا للتغذية بالإضافة إلى 13 دورة مياه للطلاب، ودورة مياه للمعلمين وأخرى مخصصة لذوي الهمم، بما يعكس الاهتمام بتوفير بيئة تعليمية متكاملة ومجهزة وفقا لأحدث المعايير.

بورسعيد محافظ بورسعيد التربية والتعليم مدرسة النصر

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

فك اللغز.. زوجة شقيق خطيبها المتهمة بإنهاء حياة فاطمة.. وشهد ومحمود خارج دائرة الاتهام

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

فارقت الدنيا بمنزل أسرة خطيبها .. ما السر الذي كشفته فاطمة فكان سببا فى إنهاء حياتها؟

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

800 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات شهر مارس لـ 11.5 مليون مواطن

أسعار الفراخ اليوم

بكام الفراخ البيضاء؟.. أسعار الدواجن اليوم الخميس 8 رمضان

وزير التربية والتعليم

15 قرار نهائي بشأن امتحانات الثانوية العامة 2026 .. ماذا أعلنت التعليم؟

شوبير

شوبير يتغنى بصفقة الأهلي الجديدة: المسؤولين طايرين ومبسوطين بيه

التموين

مد ساعات العمل بمنظومة صرف التموين 3 ساعات إضافية يومياً

نائب محافظ الشرقية

نائب محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات من شوارع فاقوس

مقابر

إزالة مقابر مخالفة وتعديات على الأراضي الزراعية بالشرقية

توك توك

حملات لضبط التوك توك والدراجات النارية والسرفيس غير الملتزمين بالشرقية

بالصور

بروتين سري من الخلايا السرطانية يحمي من الزهايمر.. اكتشاف يفتح باب الأمل لعلاج جديد

نائب محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات من شوارع فاقوس

طريقة عمل كيكة قدرة قادر .. طعم غني وكريمي

طرق فعالة لكبح شراهة الرغبة في الحلويات بعد الإفطار خلال رمضان

ياسمين الخطيب

3 خراريج في الوجه.. ماذا حدث لياسمين الخطيب في ثالث يوم رمضان؟

جمال شعبان

الإنسان يملك ثلاثة أمخاخ.. مفاجأة يعلنها جمال شعبان

بكاء رانيا فريد شوقي

مزاجية وتكره الروتين.. رانيا فريد شوقي تكشف أسرار حياتها وتبكي على الهواء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

