بالصور.. محافظ بورسعيد: رفع كفاءة وتطوير 30 فصلا بمدرسة النصر.. وإنشاء مبنى جديد

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، يرافقه الأستاذ محمود بدوي وكيل وزارة التربية والتعليم، مدرسة النصر الإعدادية بنين بحي المناخ لمتابعة سير العملية التعليمية والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للطلاب وذلك في إطار حرصه على الارتقاء بالمنظومة التعليمية داخل المحافظة.

وخلال جولته، تابع محافظ بورسعيد أعمال رفع وتطوير كفاءة 30 فصل داخل المدرسة مؤكدا على أهمية الالتزام بأعلى معايير الجودة في تنفيذ أعمال التطوير بما يحقق بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

ووجه المحافظ باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحد من ارتفاع نسب الغياب داخل الفصول مشددا على أهمية المتابعة اليومية لانتظام حضور الطلاب والتنسيق بين إدارة المدرسة وأولياء الأمور لضمان انتظام العملية التعليمية.

و تفقد المحافظ أعمال إنشاء المبنى الجديد بالمدرسة والذي بدأ العمل به في ديسمبر 2024 ومن المقرر الانتهاء منه خلال أسبوعين حيث يضم المبنى 17 فصلًا دراسيا، إلى جانب 4 حجرات تشمل معمل علوم متطور، وحجرة للتربية الفنية وحجرة للمجالات وأخرى متعددة الأغراض.

كما شمل المبنى كذلك 4 حجرات إدارية ومخزنًا للتغذية بالإضافة إلى 13 دورة مياه للطلاب، ودورة مياه للمعلمين وأخرى مخصصة لذوي الهمم، بما يعكس الاهتمام بتوفير بيئة تعليمية متكاملة ومجهزة وفقا لأحدث المعايير.