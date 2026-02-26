خلال جولته الميدانية اليوم.. محافظ بورسعيد يوجه بإزالة فورية للمخلفات بمحيط قصر الثقافة

خلال جولته الميدانية اليوم، وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، برفع الرتش ومخلفات البناء المتراكمة بمحيط قصر ثقافة بورسعيد بشكل فوري وذلك في إطار جهود المحافظة للارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين البيئة المحيطة بالمناطق الثقافية والخدمية.

رافقه خلالها الأستاذة شيماء العزبي رئيس حي المناخ ، والأجهزة التنفيذية المختصة.

محافظ بورسعيد : يوجه بإعداد مخطط متكامل واستغلال المساحة بالشكل الامثل

و شدد محافظ بورسعيد على إزالة كافة التعديات والإشغالات الموجودة بالموقع مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم تكرارها حفاظا على الشكل الحضاري للمنطقة وتيسير حركة المواطنين.

كما وجه المحافظ بوضع مخطط متكامل للاستغلال الأمثل للمساحة عقب الانتهاء من أعمال ازالة ورفع المخلفات بما يحقق الاستفادة منها في خدمة المواطنين.