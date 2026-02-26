قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مديرة المتحف المصري ببرلين: العمارة عنصر أساسي في إبراز قيمة الحضارة المصرية
تقارير صحفية تكشف عن رغبة محمد صلاح بالبقاء في ليفربول
قلة تقدير.. كواليس الفرصة الأخيرة لتجديد عقد نجم سوبر في الأهلي
بالصور.. المدارس تصدر قرارات فصل لعشرات الطلاب بسبب الغياب
رماها في الترعة وضربها بالشوم.. الأمن يفحص فيديو اعتداء شخص على سيدة بدمنهور
من التوجيهات إلى التنفيذ.. مقترح برلماني لإقرار حزمة متكاملة لدعم وتمكين الشباب اقتصاديًا
خفقان النفس.. كيف تؤثر مشاهد العنف بمسلسلات رمضان على صحتنا النفسية؟
براءة الفنان شادي ألفونس من تهمة حيازة مواد مخدرة
معلومات الوزراء: 2.02 مليار دولار حجم سوق العقود الذكية عالميًا
مدرسة ثانوية ببني سويف تسحب التابلت من الطلاب كثيري الغياب وتحولهم "منازل"
فارقت الدنيا بمنزل أسرة خطيبها .. ما السر الذي كشفته فاطمة فكان سببا فى إنهاء حياتها؟
محافظ بورسعيد يتابع سير العمل في مشروعات الثروة الحيوانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رقابة ميدانية صارمة.. جهود متواصلة بالصحة والتموين والبيطري والزراعة وفق توجيهات محافظ بورسعيد

في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد، بتكثيف الحملات الميدانية والرقابية بمختلف القطاعات الخدمية
في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد، بتكثيف الحملات الميدانية والرقابية بمختلف القطاعات الخدمية
محمد الغزاوى

 واصلت مديريات الصحة والتموين والطب البيطري والزراعة بمحافظة بورسعيد جهودها المكثفة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وضبط المخالفات، والتصدي لكافة أشكال التعديات.في إطار توجيهات اللواء  إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد، بتكثيف الحملات الميدانية والرقابية بمختلف القطاعات الخدمية

أولا: مديرية الشئون الصحية ببورسعيد

تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة والسكان، وبرعاية اللواء  إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد، وفي إطار توجيهات الأستاذ الدكتور  وليد فتحي عبد المقصود وكيل وزارة الصحة بضرورة المتابعة المستمرة لكافة المنشآت الصحية، قام الدكتور  أشرف المغربي مدير إدارة طب الأسنان بمديرية الشئون الصحية بمرور إشرافي على مركز الأسنان التخصصي.

شمل المرور متابعة انتظام سير العمل داخل العيادات، والتأكد من تواجد الأطقم الطبية والتمريضية، وتوافر المستلزمات اللازمة، مع التأكيد على الالتزام بمعايير مكافحة العدوى والإجراءات الوقائية، لضمان استمرار تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين.

ثانيا: مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد

تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية، وتوجيهات اللواء  إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد، وتعليمات محمد حلمي مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، وتحت إشراف  أماني صقر وكيل المديرية، تم تنفيذ حملة رقابية مكبرة بالتنسيق مع الرقابة الإدارية وإدارة التجارة الداخلية والحوكمة.

وأسفرت الحملة عن ضبط طلمبات بدون ترخيص داخل أحد المحال بمنطقة الجنوب، بالمخالفة للقوانين المنظمة، وتم تحرير المحضر رقم 684 لسنة 2026 جنح جنوب أول، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ثالثا: مديرية الطب البيطري ببورسعيد

برعاية اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد، وبقيادة الدكتور طارق فرنسيس جاد مدير عام مديرية الطب البيطري، نظمت المديرية ندوة إرشادية بمدرسة القناة الابتدائية المعتمدة، تناولت التوعية بمرض السعار وخطورته، وطرق التعامل الآمن مع الكلاب الحرة، وأهمية الغذاء الصحي السليم.

ويأتي ذلك في إطار جهود الإرشاد البيطري لنشر الوعي الصحي بين طلاب المدارس، وبناء جيل واعٍ قادر على نقل الثقافة الصحية إلى أسرهم.

رابعا: مديرية زراعة بورسعيد بالتنسيق مع حي الجنوب

في ضوء توجيهات الأستاذ  علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبتكليف من المهندس  كامل تويج مدير عام مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، واستمرارًا لأعمال الموجة (28)، تم تنفيذ إزالة عدد (4) حالات تعدٍ بالبناء بجمعيتي “ابن سينا” و”نور الإسلام” بجنوب بورسعيد، بإجمالي مساحة 268م2، وذلك بالتنسيق مع حي الجنوب، وبمشاركة الجهات المعنية وقوات الأمن.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والتأكيد على عدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى.

وأكد اللواء  إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد، استمرار الحملات الرقابية والتنفيذية بكافة القطاعات، وعدم التهاون مع أية مخالفات تمس صحة المواطنين أو مقدرات الدولة، مشددًا على تكثيف المتابعة الميدانية وتحقيق الانضباط الكامل، بما يضمن تقديم خدمات تليق بأبناء المحافظة.

بورسعيد الزراعة التموين الطب البيطري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

ذهبت للفطار في منزل خطيبها فعادت جثة.. الحكاية الكاملة للغز مقتل عروس بورسعيد

حالة الطقس

أمطار وشبورة مائية تضرب القاهرة والمحافظات اليوم.. والأرصاد تصدر تحذيرا

شوبير

شوبير يصدم الجماهير بشأن عقوبات مباراة الأهلي والجيش الملكي

عيد ميلاد ميدو

شيكابالا وإكرامي وحازم إمام .. نجوم كرة القدم وزوجاتهم في حفل عيد ميلاد ميدو

دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا| الأندية المتأهلة إلى دور الـ 16 للبطولة

المتهمة

خلاف على حضانة طفل.. القبض على سيدة تعدت على سائق توك توك بسلاح أبيض

كيم جو-آي

ابنة زعيم كوريا الشمالية تقود القوات النووية في عمر الـ 13

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات شهر مارس لـ 11.5 مليون مواطن

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

حازم المنوفي: جهاز مستقبل مصر صمام أمان للأسواق وداعم حقيقي للأمن الغذائي

جانب من اللقاء

هيئة الاستثمار وشركة جارديان جلاس يبحثان خطط توسعها في مصر

ضبط سائق يسرق جزء من السولار عهدته

من خلال منظومة التتبع GPS.. ضبط سائق يسرق جزءا من السولار عهدته

بالصور

حملات لضبط التوك توك والدراجات النارية والسرفيس غير الملتزمين بالشرقية

توك توك
توك توك
توك توك

لعزومات رمضان.. طريقة عمل باذنجان محشي باللحمة والجبنة

طريقة عمل باذنجان محشي باللحمة والجبنة فى الفرن
طريقة عمل باذنجان محشي باللحمة والجبنة فى الفرن
طريقة عمل باذنجان محشي باللحمة والجبنة فى الفرن

سحور ميدو يجمع حازم إمام وحسام غالي وشيكابالا

سحور ميدو
سحور ميدو
سحور ميدو

بالقفاطين.. إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني

إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني
إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني
إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد