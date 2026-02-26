رقابة ميدانية صارمة.. جهود متواصلة بالصحة والتموين والبيطري والزراعة وفق توجيهات محافظ بورسعيد

واصلت مديريات الصحة والتموين والطب البيطري والزراعة بمحافظة بورسعيد جهودها المكثفة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وضبط المخالفات، والتصدي لكافة أشكال التعديات.في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد، بتكثيف الحملات الميدانية والرقابية بمختلف القطاعات الخدمية

أولا: مديرية الشئون الصحية ببورسعيد

تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة والسكان، وبرعاية اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد، وفي إطار توجيهات الأستاذ الدكتور وليد فتحي عبد المقصود وكيل وزارة الصحة بضرورة المتابعة المستمرة لكافة المنشآت الصحية، قام الدكتور أشرف المغربي مدير إدارة طب الأسنان بمديرية الشئون الصحية بمرور إشرافي على مركز الأسنان التخصصي.

شمل المرور متابعة انتظام سير العمل داخل العيادات، والتأكد من تواجد الأطقم الطبية والتمريضية، وتوافر المستلزمات اللازمة، مع التأكيد على الالتزام بمعايير مكافحة العدوى والإجراءات الوقائية، لضمان استمرار تقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين.

ثانيا: مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد

تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية، وتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد، وتعليمات محمد حلمي مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، وتحت إشراف أماني صقر وكيل المديرية، تم تنفيذ حملة رقابية مكبرة بالتنسيق مع الرقابة الإدارية وإدارة التجارة الداخلية والحوكمة.

وأسفرت الحملة عن ضبط طلمبات بدون ترخيص داخل أحد المحال بمنطقة الجنوب، بالمخالفة للقوانين المنظمة، وتم تحرير المحضر رقم 684 لسنة 2026 جنح جنوب أول، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ثالثا: مديرية الطب البيطري ببورسعيد

برعاية اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد، وبقيادة الدكتور طارق فرنسيس جاد مدير عام مديرية الطب البيطري، نظمت المديرية ندوة إرشادية بمدرسة القناة الابتدائية المعتمدة، تناولت التوعية بمرض السعار وخطورته، وطرق التعامل الآمن مع الكلاب الحرة، وأهمية الغذاء الصحي السليم.

ويأتي ذلك في إطار جهود الإرشاد البيطري لنشر الوعي الصحي بين طلاب المدارس، وبناء جيل واعٍ قادر على نقل الثقافة الصحية إلى أسرهم.

رابعا: مديرية زراعة بورسعيد بالتنسيق مع حي الجنوب

في ضوء توجيهات الأستاذ علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبتكليف من المهندس كامل تويج مدير عام مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، واستمرارًا لأعمال الموجة (28)، تم تنفيذ إزالة عدد (4) حالات تعدٍ بالبناء بجمعيتي “ابن سينا” و”نور الإسلام” بجنوب بورسعيد، بإجمالي مساحة 268م2، وذلك بالتنسيق مع حي الجنوب، وبمشاركة الجهات المعنية وقوات الأمن.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، والتأكيد على عدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى.

وأكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ بورسعيد، استمرار الحملات الرقابية والتنفيذية بكافة القطاعات، وعدم التهاون مع أية مخالفات تمس صحة المواطنين أو مقدرات الدولة، مشددًا على تكثيف المتابعة الميدانية وتحقيق الانضباط الكامل، بما يضمن تقديم خدمات تليق بأبناء المحافظة.