1086 عاما على تأسيسه.. المفتي: الأزهر ذاكرة الأمة العلمية وضميرها الديني الحي
مفتي الجمهورية يحسم الجدل: ما حكم صناعة "فيلم" للمتوفى بتقنيات الـ AI؟
دمشق وواشنطن تبحثان تثبيت وحدة سوريا واندماج قسد وإعادة تفعيل السفارة
الأردن يحذر من انتهاكات الاحتلال في القدس ويؤكد ضرورة إيصال المساعدات إلى غزة دون قيود
الحكومة توافق على 11 قرارا جديدا اليوم.. تفاصيل
حكم من أفطر في نهار رمضان ناسيا.. وصيام أيام عن المتوفي.. المفتي يكشف التفاصيل
حسام موافي: من يتاجر في الأعشاب ماله حرام وسيذهب إلى جهنم
مفتي الجمهورية: صيام رأس السنة الهجرية والتسعة من ذي الحجة لها مكانة عظيمة
عودة الأجواء الشتوية.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الخميس إلى الاثنين المقبل
دعاء الإفطار سابع يوم رمضان.. ردده قبل أذان المغرب بدقائق يفتح لك أبواب الرحمة
الأعلى للإعلام ينعي فهمي عمر: فقدنا واحدًا من أهم القامات الإذاعية
بعد انتقادات ترامب… لندن تعلق نقل السيادة على جزر تشاغوس وتفتح باب مشاورات جديدة مع واشنطن
تفاصيل صادمة في وفاة فتاة بورسعيد داخل بيت خطيبها أول رمضان| الأم تكشف سبب المبيت.. وسر الهاتف والمرآة

فاطمة ياسر خليل
فاطمة ياسر خليل
إٍسراء عبدالمطلب

تشهد محافظة بورسعيد حالة من الجدل بعد العثور على جثة فتاة تُدعى فاطمة ياسر خليل داخل منزل أسرة خطيبها جنوب المحافظة، في واقعة لا تزال تفاصيلها قيد التحقيق.

من جانبها، قالت والدة فاطمة خليل، الفتاة المتوفاة داخل منزل خطيبها في بورسعيد، إن الأسرة توجهت إلى منزل خطيب ابنتها في أول أيام شهر رمضان لتلبية دعوة إفطار، إلا أن سوء الأحوال الجوية وغياب المواصلات حالا دون عودتهم، ما اضطرهم للمبيت هناك بعد التواصل مع والد الفتاة الذي أبلغهم بأنه سيصطحبهم في اليوم التالي.

وأضافت والدة فاطمة  لـ “صدى البلد”، أنه في اليوم التالي، وقبل موعد الإفطار، بدأت في البحث عن ابنتها داخل المنزل لكنها لم تجدها، مشيرة إلى أن خطيبها أخبرها لاحقًا بأنها موجودة في الطابق العلوي. 

وتابعت: «عندما صعدت للاطمئنان عليها وجدتها مسجاة، ووجهها متورم، وشفاهها تميل إلى الزرقة، وهناك آثار دماء عند فمها، وكانت ممسكة بهاتفها في يد ومرآتها في اليد الأخرى».

وأوضحت أنها شعرت بصدمة شديدة فور رؤيتها لابنتها، مؤكدة أنها لا تعلم حتى الآن من المسؤول عما حدث، قائلة: «لا أعرف من فعل ذلك بابنتي، وكل ما أريده هو حقها».

وحول وجود شبهة جنائية، أشارت الأم إلى أن ابنة شقيقة خطيب الضحية كانت برفقتها قبل الواقعة، وكانت – بحسب قولها – شديدة التعلق بخالها وتغار من المجني عليها، لافتة إلى أن الأخيرة اصطحبت ابنتها إلى الطابق العلوي قبل الحادث بفترة قصيرة، ثم عادت وهي في حالة بكاء وأخبرتهم بأنها تشعر بتعب، بينما قيل إن الفتاة نائمة.

محافظة بورسعيد فاطمة فاطمة خليل الفتاة المتوفاة داخل منزل خطيبها بورسعيد فتاة بورسعيد

الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط وزير الدولة للإنتاج الحربي

تعاون مصري - عماني جديد في تدوير مخلفات أشجار الموز وإنتاج عبوات كرتونية صديقة للبيئة

البابا تواضروس

اليوم.. العظة الأسبوعية للبابا تواضروس من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية

شراكة

تعاون جديد لتوفير 5,000 كرتونة رمضان لدعم الطلاب في 10 محافظات

بتحس بحموضة بعد الإفطار؟ .. أطعمة تقضى عليها

خرج من عباية الكوميدي.. إشادات واسعة بأداء محمد أنور في مسلسل مناعة

تشييع جثمان والد مي عمر بحضور الفنانين

لأول مرة في الدراما المصرية.. هانيا فهمي قاضية في مسلسل فرصة أخيرة

تطورات أزمة الفنان أحمد ماهر

تطورات جديدة في أزمة أحمد ماهر مع رامز وياسر جلال

تصريحات الراقصة دينا

مش قلقانة لو بيعمل مساكنة.. دينا تكشف رأيها المثير للجدل حول تربية الأبناء والرقص

بئر غرس

الرسول شرب واغتسل منه.. بئر غرس شاهد على السيرة النبوية في المدينة المنورة

سيدة تعتدي على سائق توك توك في المنوفية

سيدة تتعدى على سائق توك توك بآلة حادة أثناء سيرها في المنوفية.. والأمن يفحص الفيديو

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

