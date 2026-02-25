تفاصيل صادمة في وفاة فتاة بورسعيد داخل بيت خطيبها أول رمضان| الأم تكشف سبب المبيت.. وسر الهاتف والمرآة

تشهد محافظة بورسعيد حالة من الجدل بعد العثور على جثة فتاة تُدعى فاطمة ياسر خليل داخل منزل أسرة خطيبها جنوب المحافظة، في واقعة لا تزال تفاصيلها قيد التحقيق.

من جانبها، قالت والدة فاطمة خليل، الفتاة المتوفاة داخل منزل خطيبها في بورسعيد، إن الأسرة توجهت إلى منزل خطيب ابنتها في أول أيام شهر رمضان لتلبية دعوة إفطار، إلا أن سوء الأحوال الجوية وغياب المواصلات حالا دون عودتهم، ما اضطرهم للمبيت هناك بعد التواصل مع والد الفتاة الذي أبلغهم بأنه سيصطحبهم في اليوم التالي.

وأضافت والدة فاطمة لـ “صدى البلد”، أنه في اليوم التالي، وقبل موعد الإفطار، بدأت في البحث عن ابنتها داخل المنزل لكنها لم تجدها، مشيرة إلى أن خطيبها أخبرها لاحقًا بأنها موجودة في الطابق العلوي.

وتابعت: «عندما صعدت للاطمئنان عليها وجدتها مسجاة، ووجهها متورم، وشفاهها تميل إلى الزرقة، وهناك آثار دماء عند فمها، وكانت ممسكة بهاتفها في يد ومرآتها في اليد الأخرى».

وأوضحت أنها شعرت بصدمة شديدة فور رؤيتها لابنتها، مؤكدة أنها لا تعلم حتى الآن من المسؤول عما حدث، قائلة: «لا أعرف من فعل ذلك بابنتي، وكل ما أريده هو حقها».

وحول وجود شبهة جنائية، أشارت الأم إلى أن ابنة شقيقة خطيب الضحية كانت برفقتها قبل الواقعة، وكانت – بحسب قولها – شديدة التعلق بخالها وتغار من المجني عليها، لافتة إلى أن الأخيرة اصطحبت ابنتها إلى الطابق العلوي قبل الحادث بفترة قصيرة، ثم عادت وهي في حالة بكاء وأخبرتهم بأنها تشعر بتعب، بينما قيل إن الفتاة نائمة.