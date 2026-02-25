غياب نجم باريس سان جيرمان عن مواجهة موناكو في دوري أبطال أوروبا

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي غياب عثمان ديمبيلي عن مواجهة موناكو، في إياب الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وخرج ديمبلي في الدقيقة 27 من مباراة الذهاب بسبب الإصابة، ودخل بدلًا منه ديزيري دوي الذي سجل هدفين من ثلاثية فريقه.

وانتهى لقاء الذهاب بفوز باريس سان جيرمان 3-2 بعد تأخره في النتيجة 2-0.

وجاءت قائمة باريس سان جيرمان كالتالي:

حراسة المرمى: لوكاس شوفالييه - ماتفي سافونوف - ريناتو مارين.

الدفاع: أشرف حكيمي - لوكاس بيرالدو - ماركينيوس - إيليا زابارني - ويليان باتشو - لوكاس هيرنانديز - نونو ميندش

الوسط: فيتينيا - إبراهيم مباي - لي كانج إن - درو فيرنانديز - زائير إيمري - جواو نيفيز

الهجوم: جونكالو راموس - خفيتشا كفاراتسخيليا - ديزيري دوي - باركولا

ويلتقي الفائز من تلك المباراة، أمام تشيلسي أو برشلونة، علمًا بأن القرعة ستقام يوم الجمعة المقبل.