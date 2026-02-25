عشب غير متوقع يقوى النظر والقلب والضغط.. تعرف عليه

يعد الزعتر من المواد الطبيعية التى يمكن إضافتها على كم كبير من الأطعمة والأكلات الشرقية.

ونعرض لكم فوائد الزعتر الصحية وفقا لما ذكره موقع netmeds.

يدعم الرؤية



بفضل غناها بفيتامين أ ، وهو مضاد للأكسدة، تُحسّن هذه العشبة العطرية البصر وتقلل من خطر الإصابة بالتنكس البقعي المرتبط بالعمر، والزرق، وإعتام عدسة العين كما أنها تحتوي على كمية وفيرة من المركبات الفينولية التي تحمي الأغشية المخاطية وخلايا العصب البصري من التلف التأكسدي ويُساعد تناول منقوع الزعتر أو استخدام زيت الزعتر على تخفيف جفاف العين.

يتحكم في ضغط الدم

يُعدّ الزعتر غنيًا بالبوتاسيوم، وهو معدن حيويّ يُعدّ عنصرًا أساسيًا في سوائل الجسم والخلايا.

يُساعد الزعتر على تنظيم معدل ضربات القلب والحفاظ على ضغط الدم ضمن المعدل الطبيعي كما يُساهم تناول كوب منعش من شاي الزعتر في خفض ضغط الدم لدى مرضى ارتفاع ضغط الدم وتحسين الدورة الدموية.

يعالج نزلات البرد والسعال



يُعدّ شاي الزعتر، بفضل خصائصه المطهرة والمضادة للبكتيريا، علاجًا فعالًا لنزلات البرد والسعال كما يتميز زيت الزعتر العطري بخصائص قوية مضادة للميكروبات، ويُستخدم بشكل أساسي لعلاج التهاب الحلق والتهاب الشعب الهوائية ويُساعد وجود الكارفاكرول في زيت الزعتر على تخفيف التهاب الحلق

يقوي العظام

يُعدّ الزعتر مصدراً غنياً بفيتامين ك، والكالسيوم، والمنجنيز، والحديد، وتلعب هذه العناصر الغذائية دوراً حيوياً في تقوية العظام وتعزيز نموها لذا، فإن إضافة الزعتر إلى النظام الغذائي تُساعد في الحفاظ على عظام أقوى وتُقلل من خطر كسور العظام لدى كبار السن.

يعزز صحة القلب

تُساعد الخصائص القوية المضادة للالتهابات والمضادة للأكسدة للزعتر في تقليل الالتهاب، وهو السبب الرئيسي لأمراض القلب كما يُعزز زيت الزعتر الغني بالمغذيات النباتية صحة القلب من خلال تحسين وظائف صمامات القلب، وإرخاء الأوردة والشرايين، وتقوية عضلة القلب.

يعزز المناعة

قد يكون تلبية احتياجات الجسم من الفيتامينات الأساسية مهمة صعبة.

أضف هذا العشب العطري الغني بفيتامينات أ، سي، ومجموعة فيتامينات ب، والمعادن كالحديد والسيلينيوم والمنجنيز، لتعزيز جهازك المناعي ويساعد تناول شاي الزعتر بانتظام على تقوية آليات الدفاع وتحسين الصحة العامة.