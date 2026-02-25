اللون الأحمر يسيطر علي أسواق المال العربية في ختام الأربعاء

أسواق المال العربية اليوم الأربعاء

بورصة المصرية تخسر 75 مليار جنيه

بورصة الكويت إجازة رسمية بمناسبة يوم التحرير

تباين أداء أسواق المال الإماراتية

سيطر اللون الأحمر على مؤشرات أسواق المال العربية، إذ تراجعت بورصات، مصر، قطر، السعودية، الأردن وتباينت الإماراتية والبحرينية وارتفعت بورصة مسقط.

والبورصة الكويت إجازة رسمية اليوم وغداً الخميس احتفالاً بالعيد الوطني ويوم التحرير.

وخلال السطور التالية، نستعرض أداء أسواق المال العربية بختام تعاملات الأربعاء 25 فبراير 2026.

بورصة مسقط

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" تداولاته، اليوم، مرتفعا 95.8 نقطة، أي بنسبة 1.31%، ليبلغ مستوى 7387.69 نقطة، مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 7291.91 نقطة.

وبلغت قيمة التداول، خلال الجلسة، 82 مليونا و654 ألفا و797 ريالا عمانيا، مرتفعة بنسبة 3.97 %، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 79 مليونا و498 ألفا و743 ريالا عمانيا.

وأشار تقرير صادر عن بورصة مسقط إلى ارتفاع القيمة السوقية بنسبة 0.756 % عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقارب 36.29 مليار ريال عماني.

أداء أسواق المال الإماراتية

تباين أداء أسواق المال الإماراتية ختام الأربعاء، إذ أغلق مؤشر سوق دبي المالي تداولاته على ارتفاع طفيف بنسبة 0.099%، لينهي الجلسة عند مستوى 6675.84 نقطة، مكاسباً نحو 6.63 نقطة وسط تباين في أداء الأسهم القيادية.

وبلغت السيولة الإجمالية المتدفقة إلى السوق نحو 1.002 مليار درهم، توزعت على 255.94 مليون سهم عبر تنفيذ 17.88 ألف صفقة. وشهدت الجلسة تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على أسهم شركة تعليم القابضة بقيمة 142.28 مليون درهم على 35.84 مليون سهم.

وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في سوق دبي المالي لتصل إلى 1.096 تريليون درهم بنهاية تداولات اليوم، مقارنة بـ 1.092 تريليون درهم في جلسة الأمس، محققة مكاسب بلغت 4 مليارات درهم، وبنسبة نمو بلغت 0.37%.

فيما أنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملاته، على تراجع طفيف بنسبة 0.003%، ليغلق عند مستوى 10637.59 نقطة، بضغط من عمليات بيع هادئة أدت لفقدان المؤشر نحو 0.37 نقطة.

وتراجعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى 3.180 تريليون درهم بنهاية تداولات اليوم، مقارنة بـ 3.182 تريليون درهم في جلسة الأمس، لتسجل خسائر سوقية بلغت 2 مليار درهم، وبنسبة انخفاض بلغت 0.06%.

مؤشر البحرين العام

أغلق مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 2,059.45 نقطة، محافظًا على مستوى إقفاله السابق.

في حين أنهى مؤشر البحرين الإسلامي تداولاته عند مستوى 1,022.07 نقطة، مسجلًا انخفاضًا طفيفًا قدره 0.03 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم مليونًا و622 ألفًا و611 سهمًا، بقيمة إجمالية قدرها 602 ألفٍ و567 دينارًا بحرينيًا، نُفذت من خلال 83 صفقة.

البورصة المصرية

أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على تراجع.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بنهاية التعاملات نحو 75 مليار جنيه ليبلغ مستوى 3.224 تريليونات جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 65.9 مليار جنيه، وبلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 5.6 مليارات جنيه.

وانخفض المؤشر الرئيس للبورصة المصرية إيجي إكس 30 بنسبة 2.73% ليصل إلى مستوى 49014.32 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70 بنسبة 2.87% ليبلغ 12220.68 نقطة.

وهبط مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقًا بنحو 2.63% ليبلغ مستوى 17231.03 نقطة.

مؤشر الأسهم السعودية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم، منخفضا بمقدار 58.51 نقطة، ليصل إلى مستوى 10847.93 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 3.7 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 167 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 73 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 187 شركة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضا بمقدار 178.75 نقطة، ليصل إلى مستوى 22916.83 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 16 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 1.8 مليون سهم.

مؤشر بورصة قطر

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 19.13 نقطة، أي بنسبة 0.17 %، ليصل إلى مستوى 11270.62 نقطة.

وتم خلال الجلسة تداول 144 مليونا و344 ألفا و605 أسهم، بقيمة 406 ملايين و385 ألفا و822.777 ريال، عبر تنفيذ 24007 صفقات في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 23 شركة، فيما انخفضت أسهم 27 شركة أخرى، وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.

وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 672 مليارا و222 مليونا و815 ألفا و162.258 ريال، مقارنة بـ 672 مليارا و417 مليونا و296 ألفا و185.620 ريال، في الجلسة السابقة.

البورصة الأردنية

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على انخفاض بنسبة 0.18%، لتصل إلى مستوى 3598.61 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3.2 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 8.4 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2469 صفقة.